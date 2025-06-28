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Долг Google в России вырос до 27,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.06.2025
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11:20 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/dolg-2025998072.html
Долг Google в России вырос до 27,2 миллиарда рублей
Долг Google в России вырос до 27,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.06.2025
Долг Google в России вырос до 27,2 миллиарда рублей
Долг американской компании Google LLC в России вырос за несколько месяцев 2025 года до 27,2 миллиарда рублей, свидетельствует информация ФССП РФ, с которой... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:20:00+03:00
2025-06-28T11:20:00+03:00
экономика
технологии
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Долг американской компании Google LLC в России вырос за несколько месяцев 2025 года до 27,2 миллиарда рублей, свидетельствует информация ФССП РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. В феврале долг Google LLC составлял более 21,5 миллиарда рублей. С конца февраля этого же года российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств. Сейчас долг компании по исполнительным производствам составляет 27,2 миллиарда рублей. Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. А в конце прошлого года Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
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экономика, технологии, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube
Экономика, Технологии, Россия, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube
Долг Google в России вырос до 27,2 миллиарда рублей

Долг Google LLC в России за несколько месяцев вырос до 27,2 миллиарда рублей

© AP Photo / Marcio Jose SanchezЛоготип Google у штаб-квартиры компании в Калифорнии
Логотип Google у штаб-квартиры компании в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Логотип Google у штаб-квартиры компании в Калифорнии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Долг американской компании Google LLC в России вырос за несколько месяцев 2025 года до 27,2 миллиарда рублей, свидетельствует информация ФССП РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
В феврале долг Google LLC составлял более 21,5 миллиарда рублей.
С конца февраля этого же года российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств. Сейчас долг компании по исполнительным производствам составляет 27,2 миллиарда рублей.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. А в конце прошлого года Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
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ЭкономикаТехнологииРоссияGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTube
 
 
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