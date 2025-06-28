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Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР
Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР - РИА Новости, 28.06.2025
Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР
Освобождение Червоной Зирки в ДНР позволило российской армии взять под контроль важный участок фронта, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T13:37:00+03:00
2025-06-28T13:37:00+03:00
2025-06-28T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Освобождение Червоной Зирки в ДНР позволило российской армии взять под контроль важный участок фронта, сообщило Минобороны."После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населенного пункта. Таким образом, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск "Восток", — заявило ведомство.По данным ведомства, это пятый населенный пункт, освобожденный группировкой "Восток" в течение недели. Также бойцы взяли:Этот участок фронта находится на стыке ДНР и Днепропетровской области.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры боев за освобожденный населенный пункт Червоная Зирка в ДНР
После освобождения Червоной зирки в ДНР территория междуречья - рек Волчья и Мокрые Ялы - перешла под полный контроль группировки "Восток", сообщили в Минобороны России. Ведомство также показало кадры боев за освобожденный населенный пункт.
2025-06-28T13:37
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР
Территория между реками Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль ВС РФ