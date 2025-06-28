https://ria.ru/20250628/dnr-2026011411.html

Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР

Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР - РИА Новости, 28.06.2025

Минобороны рассказало подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР

Освобождение Червоной Зирки в ДНР позволило российской армии взять под контроль важный участок фронта, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T13:37:00+03:00

2025-06-28T13:37:00+03:00

2025-06-28T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Освобождение Червоной Зирки в ДНР позволило российской армии взять под контроль важный участок фронта, сообщило Минобороны."После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населенного пункта. Таким образом, территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки войск "Восток", — заявило ведомство.По данным ведомства, это пятый населенный пункт, освобожденный группировкой "Восток" в течение недели. Также бойцы взяли:Этот участок фронта находится на стыке ДНР и Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Кадры боев за освобожденный населенный пункт Червоная Зирка в ДНР После освобождения Червоной зирки в ДНР территория междуречья - рек Волчья и Мокрые Ялы - перешла под полный контроль группировки "Восток", сообщили в Минобороны России. Ведомство также показало кадры боев за освобожденный населенный пункт. 2025-06-28T13:37 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины