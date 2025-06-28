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Российские бойцы поразили точки управления БПЛА ВСУ под Дзержинском в ДНР
Российские бойцы поразили точки управления БПЛА ВСУ под Дзержинском в ДНР - РИА Новости, 28.06.2025
Российские бойцы поразили точки управления БПЛА ВСУ под Дзержинском в ДНР
Антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ поразили точки управления украинских БПЛА под Дзержинском в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:26:00+03:00
2025-06-28T09:26:00+03:00
2025-06-28T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
дзержинск (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ поразили точки управления украинских БПЛА под Дзержинском в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Операторы БПЛА поразили бронетехнику противника и места расположения диверсионных групп, с которых осуществлялось управление разведывательными БПЛА для корректировки огня по мирному населению Дзержинска и Горловки", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в рамках ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника на дзержинском направлении были также уничтожены вражеские боевые машины с десантом.
https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, дзержинск (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Дзержинск (Донецкая область)
Российские бойцы поразили точки управления БПЛА ВСУ под Дзержинском в ДНР
Бойцы УФСБ по ДНР поразили точки управления украинских БПЛА под Дзержинском