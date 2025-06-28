https://ria.ru/20250628/dnr-2025986421.html

Российские бойцы поразили точки управления БПЛА ВСУ под Дзержинском в ДНР

Российские бойцы поразили точки управления БПЛА ВСУ под Дзержинском в ДНР - РИА Новости, 28.06.2025

Российские бойцы поразили точки управления БПЛА ВСУ под Дзержинском в ДНР

Антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ поразили точки управления украинских БПЛА под Дзержинском в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:26:00+03:00

2025-06-28T09:26:00+03:00

2025-06-28T09:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

дзержинск (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ поразили точки управления украинских БПЛА под Дзержинском в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Операторы БПЛА поразили бронетехнику противника и места расположения диверсионных групп, с которых осуществлялось управление разведывательными БПЛА для корректировки огня по мирному населению Дзержинска и Горловки", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в рамках ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника на дзержинском направлении были также уничтожены вражеские боевые машины с десантом.

https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html

донецкая народная республика

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дзержинск (донецкая область)

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, дзержинск (донецкая область)