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Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 28.06.2025 (обновлено: 08:41 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/bpla-2025976677.html
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2025
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Вооруженные силы сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:26:00+03:00
2025-06-28T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
черное море
азовское море
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."С 23:30 мск 27 июня до 06:45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, черное море, азовское море, смоленская область, орловская область, белгородская область, калужская область, краснодарский край, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область, Черное море, Азовское море, Смоленская область, Орловская область, Белгородская область, Калужская область, Краснодарский край, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"С 23:30 мск 27 июня до 06:45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Бойцы ликвидировали:
  • девять БПЛА — в Крыму;
  • шесть — в Брянской области;
  • по пять — в Смоленской области и над Черным морем;
  • два — над Азовским морем;
  • по одному — в Орловской, Белгородской, Калужской областях и Краснодарском крае.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныБезопасностьБрянская областьЧерное мореАзовское мореСмоленская областьОрловская областьБелгородская областьКалужская областьКраснодарский крайБеспилотникиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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