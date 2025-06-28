https://ria.ru/20250628/bpla-2025976677.html
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2025
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Вооруженные силы сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:26:00+03:00
2025-06-28T07:26:00+03:00
2025-06-28T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
черное море
азовское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."С 23:30 мск 27 июня до 06:45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
брянская область
черное море
азовское море
смоленская область
орловская область
белгородская область
калужская область
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, черное море, азовское море, смоленская область, орловская область, белгородская область, калужская область, краснодарский край, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область, Черное море, Азовское море, Смоленская область, Орловская область, Белгородская область, Калужская область, Краснодарский край, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)