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Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.06.2025

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Вооруженные силы сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:26:00+03:00

2025-06-28T07:26:00+03:00

2025-06-28T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

вооруженные силы украины

безопасность

брянская область

черное море

азовское море

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."С 23:30 мск 27 июня до 06:45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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