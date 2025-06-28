https://ria.ru/20250628/bouz-2025981284.html

Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России

Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России - РИА Новости, 28.06.2025

Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России

Журналист Чей Боуз в соцсети X обратился к Владимиру Зеленскому после его заявления о необходимости усилить давление на Россию. "Перестаньте разговаривать с... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:25:00+03:00

2025-06-28T08:25:00+03:00

2025-06-28T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обратился к Владимиру Зеленскому после его заявления о необходимости усилить давление на Россию. "Перестаньте разговаривать с самим собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе", — говорится в публикации. Боуз призвал Зеленского действовать в интересах жителей и территорий, которые остались у Украины. В вечернем обращении глава киевского режима заявил, что якобы принято решение о значительном усилении санкционного давления на Россию. Накануне президент Владимир Путин отметил, что страны, вводящие ограничения против России, делают хуже себе с каждым новым таким шагом.

https://ria.ru/20250628/sibiga-2025982773.html

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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире