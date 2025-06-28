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Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 28.06.2025 (обновлено: 17:03 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/bouz-2025981284.html
Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России
Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России - РИА Новости, 28.06.2025
Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России
Журналист Чей Боуз в соцсети X обратился к Владимиру Зеленскому после его заявления о необходимости усилить давление на Россию. "Перестаньте разговаривать с... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T08:25:00+03:00
2025-06-28T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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владимир зеленский
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обратился к Владимиру Зеленскому после его заявления о необходимости усилить давление на Россию. "Перестаньте разговаривать с самим собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе", — говорится в публикации. Боуз призвал Зеленского действовать в интересах жителей и территорий, которые остались у Украины. В вечернем обращении глава киевского режима заявил, что якобы принято решение о значительном усилении санкционного давления на Россию. Накануне президент Владимир Путин отметил, что страны, вводящие ограничения против России, делают хуже себе с каждым новым таким шагом.
https://ria.ru/20250628/sibiga-2025982773.html
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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России

Боуз обратился к Зеленскому после его заявления об усилении давления на Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обратился к Владимиру Зеленскому после его заявления о необходимости усилить давление на Россию.

"Перестаньте разговаривать с самим собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе", — говорится в публикации.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России
Вчера, 08:43
Боуз призвал Зеленского действовать в интересах жителей и территорий, которые остались у Украины.

В вечернем обращении глава киевского режима заявил, что якобы принято решение о значительном усилении санкционного давления на Россию.

Накануне президент Владимир Путин отметил, что страны, вводящие ограничения против России, делают хуже себе с каждым новым таким шагом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
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