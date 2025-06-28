Журналист обрушился с критикой на Зеленского из-за его заявления о России
Боуз обратился к Зеленскому после его заявления об усилении давления на Россию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обратился к Владимиру Зеленскому после его заявления о необходимости усилить давление на Россию.
"Перестаньте разговаривать с самим собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе", — говорится в публикации.
"Перестаньте разговаривать с самим собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе", — говорится в публикации.
Боуз призвал Зеленского действовать в интересах жителей и территорий, которые остались у Украины.
В вечернем обращении глава киевского режима заявил, что якобы принято решение о значительном усилении санкционного давления на Россию.
Накануне президент Владимир Путин отметил, что страны, вводящие ограничения против России, делают хуже себе с каждым новым таким шагом.
В вечернем обращении глава киевского режима заявил, что якобы принято решение о значительном усилении санкционного давления на Россию.
Накануне президент Владимир Путин отметил, что страны, вводящие ограничения против России, делают хуже себе с каждым новым таким шагом.