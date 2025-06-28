Рейтинг@Mail.ru
В Италии раскрыли, какой доход получит бюджет от свадьбы Безоса в Венеции - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:35 28.06.2025 (обновлено: 14:43 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/bezos-2026014712.html
В Италии раскрыли, какой доход получит бюджет от свадьбы Безоса в Венеции
В Италии раскрыли, какой доход получит бюджет от свадьбы Безоса в Венеции - РИА Новости, 28.06.2025
В Италии раскрыли, какой доход получит бюджет от свадьбы Безоса в Венеции
Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:35:00+03:00
2025-06-28T14:43:00+03:00
туризм
венеция
венето
италия
джефф безос
amazon
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026015377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c79afdc9c21abe630ac4c79a9fbf1457.jpg
РИМ, 28 июн – РИА Новости. Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило Минтуризма страны. Бракосочетание Безоса и тележурналистки Лорен Санчес проходит в Венеции с четверга по субботу. Основная церемония состоялась накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Президент области Венето Лука Дзайя на неделе сообщил журналистам, что праздник обойдется основателю Amazon в сумму от 40 до 48 миллионов евро, а на торжество были приглашены 200-250 гостей. Как пишет центр исследований Минтуризма, оценка трехдневных празднеств позволяет говорить "об экономическом эффекте в размере 957,3 миллиона евро, что составляет почти 68% годового туристического оборота города". "Принципиально важно подчеркнуть, что 93,6% этой оценки, что составляет 895,7 миллиона ​​евро, вытекает из ценности, приписываемой глобальному вниманию в СМИ, созданному этим событием. Прямая выгода (расходы гостей и расходы на аренду) составляет всего 3% (28,4 миллиона евро) от общей суммы", - пишет министерство. Транспортная отрасль заработает на мероприятии 17,6 миллиона евро, а сфера занятости и потребления – еще 8,8 миллиона евро. Событие подобного масштаба, пишет министерство, особенно важно для города, испытывающего в 2025 году спад туризма, который оценивается в 6,7% от общего числа ночевок в отелях и аналогичных объектов. "Свадьба Безоса - это громкий сигнал о растущей центральной роли Италии в международной туристической панораме. Подобные мероприятия укрепляют наш глобальный имидж, создают рабочие места, продвигают территорию и привлекают новые потоки ценных туристов", - заявила министр туризма Даниэла Сантанке.
https://ria.ru/20250617/svadba-2023439600.html
https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html
венеция
венето
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026015377_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_044c3d9ab23a93bde106c5f1c6b70b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венеция, венето, италия, джефф безос, amazon, новости - туризм
Туризм, Венеция, Венето, Италия, Джефф Безос, Amazon, Новости - Туризм
В Италии раскрыли, какой доход получит бюджет от свадьбы Безоса в Венеции

Минтуризма Италии: свадьба Безоса в Венеции принесет бюджету 957 миллионов евро

© Getty Images / GC Images/Ernesto RuscioДжефф Безос в Венеции, Италия. 27 июля 2025
Джефф Безос в Венеции, Италия. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Getty Images / GC Images/Ernesto Ruscio
Джефф Безос в Венеции, Италия. 27 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 28 июн – РИА Новости. Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило Минтуризма страны.
Бракосочетание Безоса и тележурналистки Лорен Санчес проходит в Венеции с четверга по субботу. Основная церемония состоялась накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Президент области Венето Лука Дзайя на неделе сообщил журналистам, что праздник обойдется основателю Amazon в сумму от 40 до 48 миллионов евро, а на торжество были приглашены 200-250 гостей.
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Венеции протестующие угрожают сорвать свадьбу Джеффа Безоса
17 июня, 23:43
Как пишет центр исследований Минтуризма, оценка трехдневных празднеств позволяет говорить "об экономическом эффекте в размере 957,3 миллиона евро, что составляет почти 68% годового туристического оборота города".
«
"Принципиально важно подчеркнуть, что 93,6% этой оценки, что составляет 895,7 миллиона ​​евро, вытекает из ценности, приписываемой глобальному вниманию в СМИ, созданному этим событием. Прямая выгода (расходы гостей и расходы на аренду) составляет всего 3% (28,4 миллиона евро) от общей суммы", - пишет министерство. Транспортная отрасль заработает на мероприятии 17,6 миллиона евро, а сфера занятости и потребления – еще 8,8 миллиона евро.
Событие подобного масштаба, пишет министерство, особенно важно для города, испытывающего в 2025 году спад туризма, который оценивается в 6,7% от общего числа ночевок в отелях и аналогичных объектов.
"Свадьба Безоса - это громкий сигнал о растущей центральной роли Италии в международной туристической панораме. Подобные мероприятия укрепляют наш глобальный имидж, создают рабочие места, продвигают территорию и привлекают новые потоки ценных туристов", - заявила министр туризма Даниэла Сантанке.
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ
26 июня, 07:24
 
ТуризмВенецияВенетоИталияДжефф БезосAmazonНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала