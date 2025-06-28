https://ria.ru/20250628/bezos-2026014712.html

В Италии раскрыли, какой доход получит бюджет от свадьбы Безоса в Венеции

В Италии раскрыли, какой доход получит бюджет от свадьбы Безоса в Венеции - РИА Новости, 28.06.2025

В Италии раскрыли, какой доход получит бюджет от свадьбы Безоса в Венеции

Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:35:00+03:00

2025-06-28T14:35:00+03:00

2025-06-28T14:43:00+03:00

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РИМ, 28 июн – РИА Новости. Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило Минтуризма страны. Бракосочетание Безоса и тележурналистки Лорен Санчес проходит в Венеции с четверга по субботу. Основная церемония состоялась накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Президент области Венето Лука Дзайя на неделе сообщил журналистам, что праздник обойдется основателю Amazon в сумму от 40 до 48 миллионов евро, а на торжество были приглашены 200-250 гостей. Как пишет центр исследований Минтуризма, оценка трехдневных празднеств позволяет говорить "об экономическом эффекте в размере 957,3 миллиона евро, что составляет почти 68% годового туристического оборота города". "Принципиально важно подчеркнуть, что 93,6% этой оценки, что составляет 895,7 миллиона ​​евро, вытекает из ценности, приписываемой глобальному вниманию в СМИ, созданному этим событием. Прямая выгода (расходы гостей и расходы на аренду) составляет всего 3% (28,4 миллиона евро) от общей суммы", - пишет министерство. Транспортная отрасль заработает на мероприятии 17,6 миллиона евро, а сфера занятости и потребления – еще 8,8 миллиона евро. Событие подобного масштаба, пишет министерство, особенно важно для города, испытывающего в 2025 году спад туризма, который оценивается в 6,7% от общего числа ночевок в отелях и аналогичных объектов. "Свадьба Безоса - это громкий сигнал о растущей центральной роли Италии в международной туристической панораме. Подобные мероприятия укрепляют наш глобальный имидж, создают рабочие места, продвигают территорию и привлекают новые потоки ценных туристов", - заявила министр туризма Даниэла Сантанке.

https://ria.ru/20250617/svadba-2023439600.html

https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венеция, венето, италия, джефф безос, amazon, новости - туризм