https://ria.ru/20250628/belgrad-2026067273.html

Полиция вытеснила протестующих с улицы Кнеза Милоша в Белграде

Полиция вытеснила протестующих с улицы Кнеза Милоша в Белграде - РИА Новости, 28.06.2025

Полиция вытеснила протестующих с улицы Кнеза Милоша в Белграде

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T23:21:00+03:00

2025-06-28T23:21:00+03:00

2025-06-28T23:52:00+03:00

сербия

в мире

белград (город)

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026064450_159:0:1624:824_1920x0_80_0_0_8065478df1142aa421fc775a06dd7c05.png

БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. Полиция вытеснила демонстрантов с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты забрасывают полицию камнями, флаерами, петардами, но прорвать кордон полиции не удается. Они также попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, который продолжает оттеснять их вниз по улице Кнеза Милоша от парка и администрации президента Сербии. Цепь полицейских применяет щиты и дубинки.МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.К 21.30 (22.30 мск) толпа с площади Славия перешла по улицам к двум кордонам силовиков - жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента. Несмотря на призывы активистов, из толпы полетели предметы и петарды в кордоны силовиков, демонстранты скандируют агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей. Полиция в тяжёлой экипировке держит строй и пока не реагирует.В 21.00 (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.Члены выступающего в поддержку президента объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке, проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте около 21.00 (22.00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину.

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-28T23:21 true PT0M30S

Стычки между протестующими и полицией в центре Белграда Протестующие в Белграде закидывают полицию различными предметами и пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-28T23:21 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, в мире, белград (город), александр вучич, видео