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Полиция вытеснила протестующих с улицы Кнеза Милоша в Белграде - РИА Новости, 28.06.2025
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23:21 28.06.2025 (обновлено: 23:52 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/belgrad-2026067273.html
Полиция вытеснила протестующих с улицы Кнеза Милоша в Белграде
Полиция вытеснила протестующих с улицы Кнеза Милоша в Белграде - РИА Новости, 28.06.2025
Полиция вытеснила протестующих с улицы Кнеза Милоша в Белграде
Полиция вытеснила демонстрантов с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2025
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2025-06-28T23:52:00+03:00
сербия
в мире
белград (город)
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БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. Полиция вытеснила демонстрантов с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты забрасывают полицию камнями, флаерами, петардами, но прорвать кордон полиции не удается. Они также попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, который продолжает оттеснять их вниз по улице Кнеза Милоша от парка и администрации президента Сербии. Цепь полицейских применяет щиты и дубинки.МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.К 21.30 (22.30 мск) толпа с площади Славия перешла по улицам к двум кордонам силовиков - жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента. Несмотря на призывы активистов, из толпы полетели предметы и петарды в кордоны силовиков, демонстранты скандируют агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей. Полиция в тяжёлой экипировке держит строй и пока не реагирует.В 21.00 (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.Члены выступающего в поддержку президента объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке, проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте около 21.00 (22.00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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353
60
Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде
Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-28T23:21
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Стычки между протестующими и полицией в центре Белграда
Протестующие в Белграде закидывают полицию различными предметами и пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости.
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сербия, в мире, белград (город), александр вучич, видео
Сербия, В мире, Белград (город), Александр Вучич
Полиция вытеснила протестующих с улицы Кнеза Милоша в Белграде
БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. Полиция вытеснила демонстрантов с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-28T23:21
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Полиция вытеснила протестующих с улицы Кнеза Милоша в Белграде

В Белграде протестующих вытеснили с улицы рядом с администрацией президента

© ФотоПротест студентов и сторонников оппозиции в Сербии
Протест студентов и сторонников оппозиции в Сербии - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото
Протест студентов и сторонников оппозиции в Сербии
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БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. Полиция вытеснила демонстрантов с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты забрасывают полицию камнями, флаерами, петардами, но прорвать кордон полиции не удается. Они также попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, который продолжает оттеснять их вниз по улице Кнеза Милоша от парка и администрации президента Сербии. Цепь полицейских применяет щиты и дубинки.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
К 21.30 (22.30 мск) толпа с площади Славия перешла по улицам к двум кордонам силовиков - жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента. Несмотря на призывы активистов, из толпы полетели предметы и петарды в кордоны силовиков, демонстранты скандируют агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей. Полиция в тяжёлой экипировке держит строй и пока не реагирует.
В 21.00 (22.00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.
Члены выступающего в поддержку президента объединения "Студенты 2.0", которые с начала марта находятся в палаточном городке, проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы с турками-османами 28 июня 1389 года. От протестующих на площади Славия их отделяет несколько кварталов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что ожидает насилия со стороны демонстрантов на протесте около 21.00 (22.00 мск) в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в Скупщину.
 
СербияВ миреБелград (город)Александр Вучич
 
 
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