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Баста рассказал о работе над совместным альбомом с Гуфом - РИА Новости, 28.06.2025
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Шоубиз
 
22:18 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/basta-2026063015.html
Баста рассказал о работе над совместным альбомом с Гуфом
Баста рассказал о работе над совместным альбомом с Гуфом - РИА Новости, 28.06.2025
Баста рассказал о работе над совместным альбомом с Гуфом
Исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что их совместный с рэпером Guf (Алексеем Долматовым) альбом готов примерно на 70%. РИА Новости, 28.06.2025
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2025-06-28T22:18:00+03:00
шоубиз
баста (василий вакуленко)
россия
guf (алексей долматов)
музыка
рэп
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что их совместный с рэпером Guf (Алексеем Долматовым) альбом готов примерно на 70%. Баста 20 апреля отметил свой 45-летний юбилей. В честь этого события 27-28 июня в московских "Лужниках" исполнитель дает два больших сольных концерта. "Альбом с Guf записан на 70%. Совсем скоро он появится у меня на руках", - сказал он журналистам. Кроме того, артист рассказал, что записал около десяти треков с исполнителем Macan.
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баста (василий вакуленко), россия, guf (алексей долматов), музыка, рэп
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Россия, Guf (Алексей Долматов), Музыка, рэп
Баста рассказал о работе над совместным альбомом с Гуфом

Баста сообщил, что их совместный с рэпером Guf альбом готов на 70 процентов

© Василий ВакуленкоРэпер Баста
Рэпер Баста - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Василий Вакуленко
Рэпер Баста. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что их совместный с рэпером Guf (Алексеем Долматовым) альбом готов примерно на 70%.
Баста 20 апреля отметил свой 45-летний юбилей. В честь этого события 27-28 июня в московских "Лужниках" исполнитель дает два больших сольных концерта.
«
"Альбом с Guf записан на 70%. Совсем скоро он появится у меня на руках", - сказал он журналистам.
Кроме того, артист рассказал, что записал около десяти треков с исполнителем Macan.
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)РоссияGuf (Алексей Долматов)Музыкарэп
 
 
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