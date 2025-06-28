https://ria.ru/20250628/basta-2026063015.html

Баста рассказал о работе над совместным альбомом с Гуфом

Баста рассказал о работе над совместным альбомом с Гуфом - РИА Новости, 28.06.2025

Баста рассказал о работе над совместным альбомом с Гуфом

Исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что их совместный с рэпером Guf (Алексеем Долматовым) альбом готов примерно на 70%. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T22:18:00+03:00

2025-06-28T22:18:00+03:00

2025-06-28T22:18:00+03:00

шоубиз

баста (василий вакуленко)

россия

guf (алексей долматов)

музыка

рэп

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что их совместный с рэпером Guf (Алексеем Долматовым) альбом готов примерно на 70%. Баста 20 апреля отметил свой 45-летний юбилей. В честь этого события 27-28 июня в московских "Лужниках" исполнитель дает два больших сольных концерта. "Альбом с Guf записан на 70%. Совсем скоро он появится у меня на руках", - сказал он журналистам. Кроме того, артист рассказал, что записал около десяти треков с исполнителем Macan.

https://ria.ru/20250627/pesni-2025834913.html

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баста (василий вакуленко), россия, guf (алексей долматов), музыка, рэп