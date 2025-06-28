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Следствие попросит суд в Москве арестовать последователя блогера Лесли

Следствие попросит суд в Москве арестовать последователя блогера Лесли - РИА Новости, 28.06.2025

Следствие попросит суд в Москве арестовать последователя блогера Лесли

Следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте Алексея Башина, последователя блогера Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли),... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:26:00+03:00

2025-06-28T12:26:00+03:00

2025-06-28T15:57:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

россия

тульская область

александр кириллов ("алекс лесли")

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте Алексея Башина, последователя блогера Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли), сообщили в субботу РИА Новости в столичном СК."Следствие намерено ходатайствовать перед Тверским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ).Башин был задержан в Тульской области, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении "курса Лесли". После этого он был доставлен в Москву, где его допросили следователи столичного СК. Кроме того, в пятницу Тверской суд отправил на 15 суток в изолятор двух других мужчин - Максима Орешкова и Дениса Чанышева, на каждого из них были составлены протоколы по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Оба приставали к девушкам в центре Москвы.Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.

https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html

https://ria.ru/20250627/bloger-2025785205.html

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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия, россия, тульская область, александр кириллов ("алекс лесли")