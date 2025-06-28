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Следствие попросит суд в Москве арестовать последователя блогера Лесли
Следствие попросит суд в Москве арестовать последователя блогера Лесли - РИА Новости, 28.06.2025
Следствие попросит суд в Москве арестовать последователя блогера Лесли
Следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте Алексея Башина, последователя блогера Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли),... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:26:00+03:00
2025-06-28T12:26:00+03:00
2025-06-28T15:57:00+03:00
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александр кириллов ("алекс лесли")
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте Алексея Башина, последователя блогера Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли), сообщили в субботу РИА Новости в столичном СК."Следствие намерено ходатайствовать перед Тверским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ).Башин был задержан в Тульской области, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении "курса Лесли". После этого он был доставлен в Москву, где его допросили следователи столичного СК. Кроме того, в пятницу Тверской суд отправил на 15 суток в изолятор двух других мужчин - Максима Орешкова и Дениса Чанышева, на каждого из них были составлены протоколы по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Оба приставали к девушкам в центре Москвы.Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия, россия, тульская область, александр кириллов ("алекс лесли")
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Происшествия, Россия, Тульская область, Александр Кириллов ("Алекс Лесли")
Следствие попросит суд в Москве арестовать последователя блогера Лесли
Следствие попросит суд в Москве арестовать последователя блогера Лесли Башина