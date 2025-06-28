https://ria.ru/20250628/avtoritet--2026020055.html

В Британии высказались о преследовании священников в Армении

В Британии высказались о преследовании священников в Армении - РИА Новости, 28.06.2025

В Британии высказались о преследовании священников в Армении

Политически мотивированное преследование священнослужителей Армянской апостольской церкви и попытки заменить католикоса всех армян назначенцем властей Армении... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:04:00+03:00

2025-06-28T15:04:00+03:00

2025-06-28T15:04:00+03:00

никол пашинян

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ереван

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ЛОНДОН, 28 июн - РИА Новости. Политически мотивированное преследование священнослужителей Армянской апостольской церкви и попытки заменить католикоса всех армян назначенцем властей Армении создают опасный прецедент, который является покушением на духовный авторитет и независимость церкви, говорится в открытом письме армянской диаспоры Великобритании, поступившем в распоряжение РИА Новости и подписанном более десятью армянскими организациями. Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщил ранее его адвокат Ара Зограбян. Защитник архиепископа назвал решение суда незаконным и необоснованным, заявил, что защита намерена обжаловать решение. "Совет армянской общины Великобритании и другие нижеподписавшиеся армянские организации серьезно обеспокоены неприемлемыми и возмутительными событиями, происходящими в Армении на территории святого престола в Эчмиадзине, политически мотивированными и надуманными арестами священнослужителей, представителей оппозиции, меценатов и граждан... Нападки на нашу Церковь и косвенные попытки заменить католикоса их собственным (исполнительной власти - ред.) назначенцем создают опасный и извращенный прецедент, который является покушением на духовный авторитет Церкви и на ее независимость от государственного контроля", - говорится в письме. Отмечается, что преследование служителей церкви подкрепляется "подстрекательской, необоснованной и вульгарной" риторикой премьер-министра Никола Пашиняна и других деятелей правящей партии. Кроме того, последние нападки на церковь, которая была краеугольным камнем армянской христианской идентичности на протяжении 1,7 тысячи лет, являются очередным этапом размывания принципа разделения властей в Армении в пользу исполнительной власти, подчеркивает диаспора. "Мы твердо выступаем за национальное единство и сохранение истории, и поэтому решительно отвергаем риторику, агрессивные действия и политически мотивированные аресты, осуществляемые Пашиняном и его правительством в отчаянной попытке сохранить свое все более авторитарное правление. Совет армянской общины Великобритании, наряду с более широкой армянской общиной Великобритании и всей диаспорой, полностью поддерживает Армянскую апостольскую церковь в эти трудные времена. Мы призываем премьер-министра отнестись с достоинством и уважением к нашей церкви и правилам подлинной демократии, и каким-либо образом пересмотреть свою позицию", - говорится в письме. Помимо Совета армянской общины Великобритании документ подписали Субботняя школа армянского языка, Федерация армянской молодежи Лондона, Армянская медицинская ассоциация, Армянский национальный комитет Лондона, Армянская исполнительская группа "Ахтамар", Культурная ассоциация Текеян, Армянская революционная федерация Великобритании, молодежная организация "Гоменетмен", Армянское общество милосердия Великобритании, Армянская культурно-образовательная ассоциация "Амазкаин" и Благотворительный фонд "Навасартян". Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html

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