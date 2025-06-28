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Пашинян назначил нового главу СНБ Армении - РИА Новости, 28.06.2025
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11:30 28.06.2025 (обновлено: 12:41 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025998675.html
Пашинян назначил нового главу СНБ Армении
Пашинян назначил нового главу СНБ Армении - РИА Новости, 28.06.2025
Пашинян назначил нового главу СНБ Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Андраника Симоняна главой Службы национальной безопасности (СНБ) страны, сообщает пресс-служба кабмина... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:30:00+03:00
2025-06-28T12:41:00+03:00
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армения
никол пашинян
службы национальной безопасности (снб) армении
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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Андраника Симоняна главой Службы национальной безопасности (СНБ) страны, сообщает пресс-служба кабмина республики. "Назначить Андраника Симоняна директором Службы национальной безопасности Республики Армения", - говорится в распоряжении Пашиняна, которое публикует пресс-служба. До своего назначения Симонян занимал пост замглавы СНБ. Должность директора Службы национальной безопасности оставалась вакантной с 18 июня после увольнения прежнего руководителя ведомства Армена Абазяна.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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в мире, армения, никол пашинян, службы национальной безопасности (снб) армении
В мире, Армения, Никол Пашинян, Службы национальной безопасности (СНБ) Армении
Пашинян назначил нового главу СНБ Армении

Премьер Армении Пашинян назначил Андраника Симоняна новым главой СНБ

© Фото : СНБ РААндраник Симонян
Андраник Симонян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : СНБ РА
Андраник Симонян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Андраника Симоняна главой Службы национальной безопасности (СНБ) страны, сообщает пресс-служба кабмина республики.
«
"Назначить Андраника Симоняна директором Службы национальной безопасности Республики Армения", - говорится в распоряжении Пашиняна, которое публикует пресс-служба.
До своего назначения Симонян занимал пост замглавы СНБ.
Должность директора Службы национальной безопасности оставалась вакантной с 18 июня после увольнения прежнего руководителя ведомства Армена Абазяна.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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