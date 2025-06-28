https://ria.ru/20250628/armeniya-2025998675.html

Пашинян назначил нового главу СНБ Армении

Пашинян назначил нового главу СНБ Армении - РИА Новости, 28.06.2025

Пашинян назначил нового главу СНБ Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Андраника Симоняна главой Службы национальной безопасности (СНБ) страны, сообщает пресс-служба кабмина... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:30:00+03:00

2025-06-28T11:30:00+03:00

2025-06-28T12:41:00+03:00

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никол пашинян

службы национальной безопасности (снб) армении

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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Андраника Симоняна главой Службы национальной безопасности (СНБ) страны, сообщает пресс-служба кабмина республики. "Назначить Андраника Симоняна директором Службы национальной безопасности Республики Армения", - говорится в распоряжении Пашиняна, которое публикует пресс-служба. До своего назначения Симонян занимал пост замглавы СНБ. Должность директора Службы национальной безопасности оставалась вакантной с 18 июня после увольнения прежнего руководителя ведомства Армена Абазяна.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, никол пашинян, службы национальной безопасности (снб) армении