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Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна

Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 28.06.2025

Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна

Архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна арестовали на два месяца, сообщил его адвокат Ара Зограбян. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:48:00+03:00

2025-06-28T07:48:00+03:00

2025-06-28T12:55:00+03:00

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ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна арестовали на два месяца, сообщил его адвокат Ара Зограбян."Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение", — заявил юрист.Армянский адвокат Вараздат Арутюнян назвал преследование иерарха продолжением кампании властей против ААЦ."Основанием для возбуждения дела стало интервью двухлетней давности, что выглядит абсурдным. В юридической практике подобные случаи невозможны, если речь не идет о политическом преследовании", — цитирует его слова Sputnik Армения.У здания суда в Ереване собрались священнослужители и сторонники архиепископа, они выразили недовольство этим решением.Преследование АджапахянаПашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025942356.html

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Священнослужители и сторонники архиепископа Аджапахяна у здания суда в Ереване Священнослужители и сторонники архиепископа Аджапахяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте, передает корреспондент РИА Новости. К зданию суда стянуты крупные силы полиции, движение по улице перекрыто. Обстановка спокойная, собравшиеся ждут решения суда, которое может быть оглашено к утру. 2025-06-28T07:48 true PT0M23S

Молитва у здания суда, где рассматривается дело архиепископа Аджапахяна Заседание суда в Ереване, на котором обсуждается ходатайство об аресте архиепископа Аджапахяна, продлилось до утра, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники архиепископа провели ночь у здания суда, а день начали с молитвы. 2025-06-28T07:48 true PT0M19S

Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса. 2025-06-28T07:48 true PT0M58S

Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна и не позволили ему уехать в СК Армении, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-28T07:48 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ереван, армения, микаел аджапахян (архиепископ), никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , гюмри