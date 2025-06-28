Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна
Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна на два месяца
© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна арестовали на два месяца, сообщил его адвокат Ара Зограбян.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение", — заявил юрист.
Армянский адвокат Вараздат Арутюнян назвал преследование иерарха продолжением кампании властей против ААЦ.
"Основанием для возбуждения дела стало интервью двухлетней давности, что выглядит абсурдным. В юридической практике подобные случаи невозможны, если речь не идет о политическом преследовании", — цитирует его слова Sputnik Армения.
Против Аджапахяна возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
У здания суда в Ереване собрались священнослужители и сторонники архиепископа, они выразили недовольство этим решением.
Преследование Аджапахяна
- В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках.
- Силовики планировали задержать главу Ширакской епархии ААЦ Аджапахяна.
- Священники не позволили сделать это.
- На территории обители началась потасовка.
- Спустя время спецназовцы покинули резиденцию католикоса.
- СК Армении возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
- Аджапахян попытался уехать в следственный комитет на машине в сопровождении адвоката, но собравшиеся в Эчмиадзине верующие не допустили этого.
- Позже архиепископ вышел из резиденции, сел в машину и направился в столицу.
- Также накануне утром прошли обыски в Ширакской епархии в Гюмри.
- Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть кандидатуру Аджапахяна в премьеры для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна.
Пашинян против ААЦ
- В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку.
- В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
- Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов.
- Митингующие требовали отставки премьера, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
- Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
- В конце мая этого года Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики.
- Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
27 июня, 15:06
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение "Священная борьба" в подготовке терактов и захвата власти.
- Галстаняна и 15 его сторонников арестовали.
- Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
- Незадолго до этого премьер-министр, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.