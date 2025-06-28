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Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 28.06.2025
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07:48 28.06.2025 (обновлено: 12:55 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025978118.html
Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна
Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 28.06.2025
Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна
Архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна арестовали на два месяца, сообщил его адвокат Ара Зограбян. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:48:00+03:00
2025-06-28T12:55:00+03:00
ереван
армения
микаел аджапахян (архиепископ)
никол пашинян
гарегин ii
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
гюмри
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ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна арестовали на два месяца, сообщил его адвокат Ара Зограбян."Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение", — заявил юрист.Армянский адвокат Вараздат Арутюнян назвал преследование иерарха продолжением кампании властей против ААЦ."Основанием для возбуждения дела стало интервью двухлетней давности, что выглядит абсурдным. В юридической практике подобные случаи невозможны, если речь не идет о политическом преследовании", — цитирует его слова Sputnik Армения.У здания суда в Ереване собрались священнослужители и сторонники архиепископа, они выразили недовольство этим решением.Преследование АджапахянаПашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025942356.html
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ереван
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Дарья Буймова
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Священнослужители и сторонники архиепископа Аджапахяна у здания суда в Ереване
Священнослужители и сторонники архиепископа Аджапахяна собрались у здания суда в Ереване, где рассматривается ходатайство о его аресте, передает корреспондент РИА Новости. К зданию суда стянуты крупные силы полиции, движение по улице перекрыто. Обстановка спокойная, собравшиеся ждут решения суда, которое может быть оглашено к утру.
2025-06-28T07:48
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PT0M23S
Молитва у здания суда, где рассматривается дело архиепископа Аджапахяна
Заседание суда в Ереване, на котором обсуждается ходатайство об аресте архиепископа Аджапахяна, продлилось до утра, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники архиепископа провели ночь у здания суда, а день начали с молитвы.
2025-06-28T07:48
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Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса
Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса.
2025-06-28T07:48
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PT0M58S
Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна
Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна и не позволили ему уехать в СК Армении, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-28T07:48
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ереван, армения, микаел аджапахян (архиепископ), никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , гюмри
Ереван, Армения, Микаел Аджапахян (архиепископ), Никол Пашинян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Гюмри
Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна

Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна на два месяца

© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
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ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна арестовали на два месяца, сообщил его адвокат Ара Зограбян.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение", — заявил юрист.
Армянский адвокат Вараздат Арутюнян назвал преследование иерарха продолжением кампании властей против ААЦ.
"Основанием для возбуждения дела стало интервью двухлетней давности, что выглядит абсурдным. В юридической практике подобные случаи невозможны, если речь не идет о политическом преследовании", — цитирует его слова Sputnik Армения.

Против Аджапахяна возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.

У здания суда в Ереване собрались священнослужители и сторонники архиепископа, они выразили недовольство этим решением.
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Архиепископа Аджапахяна задержали после критики в адрес Пашиняна
27 июня, 20:50

Преследование Аджапахяна

  • В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках.
  • Силовики планировали задержать главу Ширакской епархии ААЦ Аджапахяна.
  • Священники не позволили сделать это.
  • На территории обители началась потасовка.
  • Спустя время спецназовцы покинули резиденцию католикоса.
  • СК Армении возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
  • Аджапахян попытался уехать в следственный комитет на машине в сопровождении адвоката, но собравшиеся в Эчмиадзине верующие не допустили этого.
  • Позже архиепископ вышел из резиденции, сел в машину и направился в столицу.
  • Также накануне утром прошли обыски в Ширакской епархии в Гюмри.
  • Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть кандидатуру Аджапахяна в премьеры для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
Вчера, 08:00

Пашинян против ААЦ

  • В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку.
  • В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
  • Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов.
  • Митингующие требовали отставки премьера, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
  • Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
  • В конце мая этого года Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики.
  • Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
27 июня, 15:06
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
  • В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение "Священная борьба" в подготовке терактов и захвата власти.
  • Галстаняна и 15 его сторонников арестовали.
  • Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • Незадолго до этого премьер-министр, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Союзе армян предположили, что ждет Пашиняна после конфликта с церковью
21 июня, 16:30
 
ЕреванАрменияМикаел Аджапахян (архиепископ)Никол ПашинянГарегин IIАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииГюмри
 
 
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