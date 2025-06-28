Рейтинг@Mail.ru
Пашинян поручил собрать досье на священников, заявил экс-омбудсмен - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 28.06.2025 (обновлено: 01:58 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025964162.html
Пашинян поручил собрать досье на священников, заявил экс-омбудсмен
Пашинян поручил собрать досье на священников, заявил экс-омбудсмен - РИА Новости, 28.06.2025
Пашинян поручил собрать досье на священников, заявил экс-омбудсмен
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранительным органам республики собрать досье на священнослужителей, передает агентство Sputnik Армения в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:57:00+03:00
2025-06-28T01:58:00+03:00
армения
ереван
никол пашинян
арман татоян
самвел карапетян
sputnik армения
facebook
задержание архиепископа баграта галстаняна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574400349_0:54:3000:1742_1920x0_80_0_0_649c2d5e75ceafa8c67e4acd82b95fc2.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранительным органам республики собрать досье на священнослужителей, передает агентство Sputnik Армения в Telegram-канале со ссылкой на бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна. "Премьер Армении поручил правоохранительной системе собрать досье о частной жизни наших священнослужителей... Соответствующим органам был спущен указ собрать информацию о личной жизни католикоса. Эта информация появилась в публичном поле и не была опровергнута. Все очевидно даже из статусов премьера, и он использует это как политический дивиденд", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Татояна. Татоян добавил, что премьер даже не скрывает того, что руководит правоохранителями, а дело архиепископа Аджапахяна также имеет политическую направленность. В республике, по его словам, пропагандируется нетерпимость и враждебность в отношении духовенства, в том числе на самом высоком уровне. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250628/erevan-2025962371.html
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025750864.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574400349_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_1c9c2eb5650308f247d986958302d812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, никол пашинян, арман татоян, самвел карапетян, sputnik армения, facebook, задержание архиепископа баграта галстаняна в армении, в мире
Армения, Ереван, Никол Пашинян, Арман Татоян, Самвел Карапетян, Sputnik Армения, Facebook, Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении, В мире
Пашинян поручил собрать досье на священников, заявил экс-омбудсмен

Экс-омбудсмен Татоян: Пашинян поручил собрать досье на священников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранительным органам республики собрать досье на священнослужителей, передает агентство Sputnik Армения в Telegram-канале со ссылкой на бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна.
"Премьер Армении поручил правоохранительной системе собрать досье о частной жизни наших священнослужителей... Соответствующим органам был спущен указ собрать информацию о личной жизни католикоса. Эта информация появилась в публичном поле и не была опровергнута. Все очевидно даже из статусов премьера, и он использует это как политический дивиденд", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Татояна.
Ереван - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна
01:22
Татоян добавил, что премьер даже не скрывает того, что руководит правоохранителями, а дело архиепископа Аджапахяна также имеет политическую направленность. В республике, по его словам, пропагандируется нетерпимость и враждебность в отношении духовенства, в том числе на самом высоком уровне.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Потасовка между полицейскими и священниками у резиденции католикоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка
Вчера, 10:48
 
АрменияЕреванНикол ПашинянАрман ТатоянСамвел КарапетянSputnik АрменияFacebookЗадержание архиепископа Баграта Галстаняна в АрменииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала