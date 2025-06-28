Пашинян поручил собрать досье на священников, заявил экс-омбудсмен
Экс-омбудсмен Татоян: Пашинян поручил собрать досье на священников
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранительным органам республики собрать досье на священнослужителей, передает агентство Sputnik Армения в Telegram-канале со ссылкой на бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна.
"Премьер Армении поручил правоохранительной системе собрать досье о частной жизни наших священнослужителей... Соответствующим органам был спущен указ собрать информацию о личной жизни католикоса. Эта информация появилась в публичном поле и не была опровергнута. Все очевидно даже из статусов премьера, и он использует это как политический дивиденд", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Татояна.
Татоян добавил, что премьер даже не скрывает того, что руководит правоохранителями, а дело архиепископа Аджапахяна также имеет политическую направленность. В республике, по его словам, пропагандируется нетерпимость и враждебность в отношении духовенства, в том числе на самом высоком уровне.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.