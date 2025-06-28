https://ria.ru/20250628/arest-2025970759.html

Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину

Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину - РИА Новости, 28.06.2025

Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину

Оба пикапера, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину, говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T04:49:00+03:00

2025-06-28T04:49:00+03:00

2025-06-28T05:15:00+03:00

происшествия

россия

александр кириллов ("алекс лесли")

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оба пикапера, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину, говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА Новости.Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье за мелкое хулиганство. Выяснилось, что обоих ранее привлекали к административной ответственности. Согласно материалам дела, мужчины не женаты, детей у них нет."Вину не признал, пояснил, что общественный порядок не нарушал, сопротивления сотрудникам полиции не оказывал", — уточняется в обоих протоколах. В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.Против Кириллова возбудили уголовные дела о склонении к изнасилованию и об "иных насильственных действиях сексуального характера".

https://ria.ru/20250627/bloger-2025952456.html

https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф), москва