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Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину - РИА Новости, 28.06.2025
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04:49 28.06.2025 (обновлено: 05:15 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/arest-2025970759.html
Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину
Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину - РИА Новости, 28.06.2025
Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину
Оба пикапера, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину, говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:49:00+03:00
2025-06-28T05:15:00+03:00
происшествия
россия
александр кириллов ("алекс лесли")
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москва
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оба пикапера, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину, говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА Новости.Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье за мелкое хулиганство. Выяснилось, что обоих ранее привлекали к административной ответственности. Согласно материалам дела, мужчины не женаты, детей у них нет."Вину не признал, пояснил, что общественный порядок не нарушал, сопротивления сотрудникам полиции не оказывал", — уточняется в обоих протоколах. В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.Против Кириллова возбудили уголовные дела о склонении к изнасилованию и об "иных насильственных действиях сексуального характера".
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происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину

Оба пристававших к девушкам в Москве пикапера не признали вину

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оба пикапера, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину, говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье за мелкое хулиганство. Выяснилось, что обоих ранее привлекали к административной ответственности. Согласно материалам дела, мужчины не женаты, детей у них нет.
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"Вину не признал, пояснил, что общественный порядок не нарушал, сопротивления сотрудникам полиции не оказывал", — уточняется в обоих протоколах.
В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Против Кириллова возбудили уголовные дела о склонении к изнасилованию и об "иных насильственных действиях сексуального характера".
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