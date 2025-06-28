https://ria.ru/20250628/arest-2025970759.html
Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину
Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину - РИА Новости, 28.06.2025
Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину
Оба пикапера, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину, говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:49:00+03:00
2025-06-28T04:49:00+03:00
2025-06-28T05:15:00+03:00
происшествия
россия
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оба пикапера, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину, говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА Новости.Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье за мелкое хулиганство. Выяснилось, что обоих ранее привлекали к административной ответственности. Согласно материалам дела, мужчины не женаты, детей у них нет."Вину не признал, пояснил, что общественный порядок не нарушал, сопротивления сотрудникам полиции не оказывал", — уточняется в обоих протоколах. В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.Против Кириллова возбудили уголовные дела о склонении к изнасилованию и об "иных насильственных действиях сексуального характера".
https://ria.ru/20250627/bloger-2025952456.html
https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Пикаперы, пристававшие к девушкам в Москве, не признали вину
Оба пристававших к девушкам в Москве пикапера не признали вину
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оба пикапера, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину, говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье за мелкое хулиганство. Выяснилось, что обоих ранее привлекали к административной ответственности. Согласно материалам дела, мужчины не женаты, детей у них нет.
"Вину не признал, пояснил, что общественный порядок не нарушал, сопротивления сотрудникам полиции не оказывал", — уточняется в обоих протоколах.
В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Против Кириллова возбудили уголовные дела о склонении к изнасилованию и об "иных насильственных действиях сексуального характера".