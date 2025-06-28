https://ria.ru/20250628/arest-2025965392.html

Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики

Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики - РИА Новости, 28.06.2025

Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики

Один из пикаперов, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказался проверяться на алкоголь и наркотики, сказано в материалах дела, которые... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T02:26:00+03:00

2025-06-28T02:26:00+03:00

2025-06-28T02:26:00+03:00

происшествия

россия

александр кириллов ("алекс лесли")

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один из пикаперов, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказался проверяться на алкоголь и наркотики, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Выяснилось, что оба ранее привлекались к административной ответственности. Оба задержанных, согласно материалам дела, не женаты, детей у них нет. "Матвей Орешков от медицинского освидетельствования отказался", - сказано в документах. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Это связывают с призывами блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию.

https://ria.ru/20250627/pikaper-2025956875.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)