Рейтинг@Mail.ru
Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/arest-2025965392.html
Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики
Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики - РИА Новости, 28.06.2025
Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики
Один из пикаперов, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказался проверяться на алкоголь и наркотики, сказано в материалах дела, которые... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:26:00+03:00
2025-06-28T02:26:00+03:00
происшествия
россия
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один из пикаперов, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказался проверяться на алкоголь и наркотики, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Выяснилось, что оба ранее привлекались к административной ответственности. Оба задержанных, согласно материалам дела, не женаты, детей у них нет. "Матвей Орешков от медицинского освидетельствования отказался", - сказано в документах. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Это связывают с призывами блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию.
https://ria.ru/20250627/pikaper-2025956875.html
https://ria.ru/20250627/bloger-2025952456.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики

Пикапер, пристававший к девушкам в Москве, отказался проверяться на алкоголь

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один из пикаперов, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказался проверяться на алкоголь и наркотики, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Выяснилось, что оба ранее привлекались к административной ответственности. Оба задержанных, согласно материалам дела, не женаты, детей у них нет.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пикапер, пристававший к девушкам в Москве, ранее угрожал муляжом пистолета
Вчера, 23:28
"Матвей Орешков от медицинского освидетельствования отказался", - сказано в документах.
Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Это связывают с призывами блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию.
Задержанный последователь блогера Лесли в Следственном комитете России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
На последователя блогера Алекса Лесли завели уголовное дело
Вчера, 22:28
 
ПроисшествияРоссияАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала