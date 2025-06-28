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Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики
Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики - РИА Новости, 28.06.2025
Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики
Один из пикаперов, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказался проверяться на алкоголь и наркотики, сказано в материалах дела, которые... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:26:00+03:00
2025-06-28T02:26:00+03:00
2025-06-28T02:26:00+03:00
происшествия
россия
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один из пикаперов, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказался проверяться на алкоголь и наркотики, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Выяснилось, что оба ранее привлекались к административной ответственности. Оба задержанных, согласно материалам дела, не женаты, детей у них нет. "Матвей Орешков от медицинского освидетельствования отказался", - сказано в документах. Ранее в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Это связывают с призывами блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию.
https://ria.ru/20250627/pikaper-2025956875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Арестованный в Москве пикапер отказался проверяться на алкоголь и наркотики
Пикапер, пристававший к девушкам в Москве, отказался проверяться на алкоголь