https://ria.ru/20250628/andreasjan-2025968188.html

Режиссер Андреасян попал в базу "Миротворца"

Режиссер Андреасян попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 28.06.2025

Режиссер Андреасян попал в базу "Миротворца"

Режиссер Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта "Миротворец" за якобы нарушение государственной границы Украины и незаконную деятельность в Крыму,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:36:00+03:00

2025-06-28T03:36:00+03:00

2025-06-28T03:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта "Миротворец" за якобы нарушение государственной границы Украины и незаконную деятельность в Крыму, выяснило РИА Новости. Согласно информации на сайте, Андреасян принимал участие в "информационной провокации России против Украины". Кроме того, в базу "Миротворца" режиссер попал за якобы сознательное нарушение границ Украины и незаконную деятельность на территории Крыма. Андреасян снял сериал "Чикатило", фильмы "Онегин", "На солнце вдоль рядов кукурузы" и другие. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250624/dmitriev-2024998827.html

https://ria.ru/20241026/zhurnalisty-1980209315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сарик андреасян, дунья миятович, мария захарова, обсе