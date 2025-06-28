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Режиссер Андреасян попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 28.06.2025
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03:36 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/andreasjan-2025968188.html
Режиссер Андреасян попал в базу "Миротворца"
Режиссер Андреасян попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 28.06.2025
Режиссер Андреасян попал в базу "Миротворца"
Режиссер Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта "Миротворец" за якобы нарушение государственной границы Украины и незаконную деятельность в Крыму,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T03:36:00+03:00
2025-06-28T03:36:00+03:00
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дунья миятович
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта "Миротворец" за якобы нарушение государственной границы Украины и незаконную деятельность в Крыму, выяснило РИА Новости. Согласно информации на сайте, Андреасян принимал участие в "информационной провокации России против Украины". Кроме того, в базу "Миротворца" режиссер попал за якобы сознательное нарушение границ Украины и незаконную деятельность на территории Крыма. Андреасян снял сериал "Чикатило", фильмы "Онегин", "На солнце вдоль рядов кукурузы" и другие. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сарик андреасян, дунья миятович, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сарик Андреасян, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Режиссер Андреасян попал в базу "Миротворца"

Сайт Миротворец обвинил режиссера Андреасяна в провокации против Украины

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Сарик Андреасян. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта "Миротворец" за якобы нарушение государственной границы Украины и незаконную деятельность в Крыму, выяснило РИА Новости.
Согласно информации на сайте, Андреасян принимал участие в "информационной провокации России против Украины". Кроме того, в базу "Миротворца" режиссер попал за якобы сознательное нарушение границ Украины и незаконную деятельность на территории Крыма.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Кирилл Дмитриев попал в базу экстремистского сайта Миротворец
24 июня, 06:43
Андреасян снял сериал "Чикатило", фильмы "Онегин", "На солнце вдоль рядов кукурузы" и другие.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Фаина Савенкова - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Луганская школьница призвала Запад поддержать журналистов
26 октября 2024, 05:51
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСарик АндреасянДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
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