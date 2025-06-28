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Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/alaudinov-2025988349.html
Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS
Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS - РИА Новости, 28.06.2025
Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS
ВСУ пытались уничтожить группу бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:50:00+03:00
2025-06-28T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
апти алаудинов
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КУРСК, 28 июн - РИА Новости. ВСУ пытались уничтожить группу бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее он заявил, что ВСУ пытаются растянуть фронт, чтобы остановить наступление сил РФ. "И ракетами по нам буквально недавно ударили - двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята", - сообщил Алаудинов. Он уточнил, что при планировании удара ВСУ просчитались, ракеты были потрачены впустую, все бойцы остались целы. "Пытаются применять все силы и средства, которые у них только есть, для того, чтобы выбить наших бойцов, оказать таким образом воздействие на наше продвижение", - пояснил командир "Ахмата".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, апти алаудинов, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Апти Алаудинов, Россия
Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS

Командир "Ахмата" Алаудинов: ВСУ атаковали бойцов подразделения с помощью HIMARS

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 28 июн - РИА Новости. ВСУ пытались уничтожить группу бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее он заявил, что ВСУ пытаются растянуть фронт, чтобы остановить наступление сил РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"И ракетами по нам буквально недавно ударили - двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята", - сообщил Алаудинов.
Он уточнил, что при планировании удара ВСУ просчитались, ракеты были потрачены впустую, все бойцы остались целы. "Пытаются применять все силы и средства, которые у них только есть, для того, чтобы выбить наших бойцов, оказать таким образом воздействие на наше продвижение", - пояснил командир "Ахмата".
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Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАпти АлаудиновРоссия
 
 
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