https://ria.ru/20250628/alaudinov-2025988349.html

Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS

Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS - РИА Новости, 28.06.2025

Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS

ВСУ пытались уничтожить группу бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:50:00+03:00

2025-06-28T09:50:00+03:00

2025-06-28T09:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

апти алаудинов

россия

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КУРСК, 28 июн - РИА Новости. ВСУ пытались уничтожить группу бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее он заявил, что ВСУ пытаются растянуть фронт, чтобы остановить наступление сил РФ. "И ракетами по нам буквально недавно ударили - двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята", - сообщил Алаудинов. Он уточнил, что при планировании удара ВСУ просчитались, ракеты были потрачены впустую, все бойцы остались целы. "Пытаются применять все силы и средства, которые у них только есть, для того, чтобы выбить наших бойцов, оказать таким образом воздействие на наше продвижение", - пояснил командир "Ахмата".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, апти алаудинов, россия