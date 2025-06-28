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Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS
Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS - РИА Новости, 28.06.2025
Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS
ВСУ пытались уничтожить группу бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:50:00+03:00
2025-06-28T09:50:00+03:00
2025-06-28T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 28 июн - РИА Новости. ВСУ пытались уничтожить группу бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее он заявил, что ВСУ пытаются растянуть фронт, чтобы остановить наступление сил РФ. "И ракетами по нам буквально недавно ударили - двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята", - сообщил Алаудинов. Он уточнил, что при планировании удара ВСУ просчитались, ракеты были потрачены впустую, все бойцы остались целы. "Пытаются применять все силы и средства, которые у них только есть, для того, чтобы выбить наших бойцов, оказать таким образом воздействие на наше продвижение", - пояснил командир "Ахмата".
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вооруженные силы украины, апти алаудинов, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Апти Алаудинов, Россия
Алаудинов: ВСУ пытались уничтожить бойцов "Ахмата" при помощи ракет HIMARS
Командир "Ахмата" Алаудинов: ВСУ атаковали бойцов подразделения с помощью HIMARS