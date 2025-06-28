https://ria.ru/20250628/advokat-2025966591.html

Защита арестованного курского экс-депутата заявила, что он не скроется

Защита арестованного курского экс-депутата заявила, что он не скроется - РИА Новости, 28.06.2025

Защита арестованного курского экс-депутата заявила, что он не скроется

Адвокат бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в растрате, заявил, что у его подзащитного нет загранпаспорта, и он не намерен... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:05:00+03:00

2025-06-28T03:05:00+03:00

2025-06-28T03:05:00+03:00

происшествия

курск

владимир лукин

денис федоров

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Адвокат бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в растрате, заявил, что у его подзащитного нет загранпаспорта, и он не намерен скрываться от следствия и суда, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Васильева обвиняют в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" (КРКО) при строительстве фортификаций на границе региона. В конце апреля его арестовали. Свою вину он признал частично и заявил о готовности сотрудничать со следствием. "Адвокат отмечает, что у (Васильева - ред.)... отсутствует действующий загранпаспорт, что он сам включен в реестр на сайте "Миротворец", активно оказывает помощь российским войскам... активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу", - говорится в документе. В материалах указывается, что в Васильева есть множество благодарностей, наград, медалей за участие в СВО, он занимается благотворительностью и оказанием гуманитарной помощи более 10 лет. Адвокат отмечает, что Васильев не намерен скрываться от следствия и суда. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск ", ООО "Торговый Дом Курск ", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей. Согласно данным Генпрокуратуры, злоумышленники, воспользовавшись введенным режимом повышенной готовности в области, привлекли доверенных им граждан, в частности, депутата областной думы Васильева, который подключил к "сделке" аффилированные с ним ООО "СИЭМИ" и ООО "КТК Сервис". С этими компаниями впоследствии было заключено два договора, на их основании фирмы получили почти 385,3 миллиона рублей, часть этих денег была легализована через приобретение дорогостоящей недвижимости. Далее через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма "Электростроймонтаж", с которой был заключен контракт почти на 70,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html

https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023983206.html

курск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курск, владимир лукин, денис федоров, генеральная прокуратура рф