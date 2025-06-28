https://ria.ru/20250628/advokat--2025988870.html

Адвокат назвал дело против архиепископа Аджапахяна правовым абсурдом

Адвокат назвал дело против архиепископа Аджапахяна правовым абсурдом - РИА Новости, 28.06.2025

Адвокат назвал дело против архиепископа Аджапахяна правовым абсурдом

Уголовное дело по призывам к захвату власти, возбужденное против архиепископа Микаэла Аджапахяна, является правовым абсурдом, заявил армянский адвокат Вараздат... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:53:00+03:00

2025-06-28T09:53:00+03:00

2025-06-28T09:56:00+03:00

религия

армения

россия

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело по призывам к захвату власти, возбужденное против архиепископа Микаэла Аджапахяна, является правовым абсурдом, заявил армянский адвокат Вараздат Арутюнян. "Основанием для возбуждения дела стало интервью двухлетней давности, что выглядит абсурдным. В юридической практике подобные случаи невозможны, если речь не идет о политическом преследовании", - цитирует слова Арутюняна агентство Sputnik Армения. По его словам, преследование является продолжением кампании властей против Армянской апостольской церкви. Кроме того, он отметил, что архиепископ проходит по статье средней тяжести, предусматривающей возможность применения альтернативных мер пресечения, а не ареста. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025215498.html

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