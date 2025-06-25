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Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев
Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев - РИА Новости, 25.06.2025
Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев
Мирные жители могут оставаться в районах активных боев у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:48:00+03:00
2025-06-25T07:48:00+03:00
2025-06-25T07:48:00+03:00
в мире
луганская народная республика
анна сорока
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Мирные жители могут оставаться в районах активных боев у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "Макеевка, Нововодяное, тоже здесь мы до конца не понимаем даже, проживают ли до сих пор там люди, какие-то остались или нет... Военные говорят, что остались, например, администрация сама еще даже не понимает, потому что проехать туда не может уже два с половиной года (из-за боевых действий в данном районе – ред.)", - пояснила Сорока.
https://ria.ru/20250625/vsu-2025230120.html
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в мире, луганская народная республика, анна сорока
В мире, Луганская Народная Республика, Анна Сорока
Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев
Омбудсмен ЛНР Сорока: мирные жители могут оставаться в районах активных боев