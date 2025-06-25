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Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев - РИА Новости, 25.06.2025
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07:48 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zhiteli-2025247910.html
Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев
Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев - РИА Новости, 25.06.2025
Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев
Мирные жители могут оставаться в районах активных боев у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:48:00+03:00
2025-06-25T07:48:00+03:00
в мире
луганская народная республика
анна сорока
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Мирные жители могут оставаться в районах активных боев у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "Макеевка, Нововодяное, тоже здесь мы до конца не понимаем даже, проживают ли до сих пор там люди, какие-то остались или нет... Военные говорят, что остались, например, администрация сама еще даже не понимает, потому что проехать туда не может уже два с половиной года (из-за боевых действий в данном районе – ред.)", - пояснила Сорока.
https://ria.ru/20250625/vsu-2025230120.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, анна сорока
В мире, Луганская Народная Республика, Анна Сорока
Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев

Омбудсмен ЛНР Сорока: мирные жители могут оставаться в районах активных боев

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАнна Сорока
Анна Сорока - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Анна Сорока. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Мирные жители могут оставаться в районах активных боев у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"Макеевка, Нововодяное, тоже здесь мы до конца не понимаем даже, проживают ли до сих пор там люди, какие-то остались или нет... Военные говорят, что остались, например, администрация сама еще даже не понимает, потому что проехать туда не может уже два с половиной года (из-за боевых действий в данном районе – ред.)", - пояснила Сорока.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаАнна Сорока
 
 
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