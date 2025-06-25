https://ria.ru/20250625/zhiteli-2025247910.html

Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев

Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев - РИА Новости, 25.06.2025

Омбудсмен рассказала, что мирные жители могут оставаться в районах боев

Мирные жители могут оставаться в районах активных боев у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:48:00+03:00

2025-06-25T07:48:00+03:00

2025-06-25T07:48:00+03:00

в мире

луганская народная республика

анна сорока

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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Мирные жители могут оставаться в районах активных боев у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "Макеевка, Нововодяное, тоже здесь мы до конца не понимаем даже, проживают ли до сих пор там люди, какие-то остались или нет... Военные говорят, что остались, например, администрация сама еще даже не понимает, потому что проехать туда не может уже два с половиной года (из-за боевых действий в данном районе – ред.)", - пояснила Сорока.

https://ria.ru/20250625/vsu-2025230120.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, анна сорока