https://ria.ru/20250625/zhest-2025335667.html

Вице-президент США показал неприличный жест во время выступления

Вице-президент США показал неприличный жест во время выступления - РИА Новости, 25.06.2025

Вице-президент США показал неприличный жест во время выступления

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:27:00+03:00

2025-06-25T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя либеральных оппонентов в Вашингтоне. Это произошло после того, как ранее президент США Дональд Трамп был настолько разгневан нарушениями перемирия со стороны Израиля и Ирана, что нецензурно выругался перед журналистами. "Я знаю, что быть политическим кандидатом - это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там - номер один", - сказал Вэнс, после чего показал средний палец собравшимся. "Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так - как символ Вашингтона", - добавил он, продолжая держать палец вверх. Вэнс, вероятно, использовал "людей с розовыми волосами" как стереотипный образ либеральных или прогрессивных активистов, ассоциируемых с яркой, нестандартной внешностью и выступающих против его консервативных взглядов.

https://ria.ru/20250619/bluesky-2024032172.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), огайо, дональд трамп