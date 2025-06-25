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Вице-президент США показал неприличный жест во время выступления - РИА Новости, 25.06.2025
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14:27 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zhest-2025335667.html
Вице-президент США показал неприличный жест во время выступления
Вице-президент США показал неприличный жест во время выступления - РИА Новости, 25.06.2025
Вице-президент США показал неприличный жест во время выступления
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:27:00+03:00
2025-06-25T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя либеральных оппонентов в Вашингтоне. Это произошло после того, как ранее президент США Дональд Трамп был настолько разгневан нарушениями перемирия со стороны Израиля и Ирана, что нецензурно выругался перед журналистами. "Я знаю, что быть политическим кандидатом - это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там - номер один", - сказал Вэнс, после чего показал средний палец собравшимся. "Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так - как символ Вашингтона", - добавил он, продолжая держать палец вверх. Вэнс, вероятно, использовал "людей с розовыми волосами" как стереотипный образ либеральных или прогрессивных активистов, ассоциируемых с яркой, нестандартной внешностью и выступающих против его консервативных взглядов.
https://ria.ru/20250619/bluesky-2024032172.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), огайо, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Огайо, Дональд Трамп
Вице-президент США показал неприличный жест во время выступления

Вэнс показал неприличный жест на выступлении в Огайо

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя либеральных оппонентов в Вашингтоне.
Это произошло после того, как ранее президент США Дональд Трамп был настолько разгневан нарушениями перемирия со стороны Израиля и Ирана, что нецензурно выругался перед журналистами.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации
19 июня, 19:29
"Я знаю, что быть политическим кандидатом - это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там - номер один", - сказал Вэнс, после чего показал средний палец собравшимся.
"Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так - как символ Вашингтона", - добавил он, продолжая держать палец вверх.
Вэнс, вероятно, использовал "людей с розовыми волосами" как стереотипный образ либеральных или прогрессивных активистов, ассоциируемых с яркой, нестандартной внешностью и выступающих против его консервативных взглядов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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В миреСШАВашингтон (штат)ОгайоДональд Трамп
 
 
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