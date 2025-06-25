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Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 25.06.2025 (обновлено: 12:42 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/zapad-2025305155.html
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2025
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО
Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и двух отрядов погранслужбы, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:36:00+03:00
2025-06-25T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и двух отрядов погранслужбы, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск в Харьковской области, а также Среднее, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике."Вооруженные украинские формирования потеряли до 200 военнослужащих, семь автомобилей, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250625/boeviki-2025250978.html
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россия
харьковская область
донецкая народная республика
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россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и двух отрядов погранслужбы, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.
Гусар об отсутствии профессиональных снайперов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ВСУ перестали использовать профессиональных снайперов на передовой
08:50
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск в Харьковской области, а также Среднее, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике.
"Вооруженные украинские формирования потеряли до 200 военнослужащих, семь автомобилей, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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