https://ria.ru/20250625/zapad-2025305155.html

Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО

Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2025

Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО

Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и двух отрядов погранслужбы, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:36:00+03:00

2025-06-25T12:36:00+03:00

2025-06-25T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и двух отрядов погранслужбы, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск в Харьковской области, а также Среднее, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике."Вооруженные украинские формирования потеряли до 200 военнослужащих, семь автомобилей, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250625/boeviki-2025250978.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

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россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины