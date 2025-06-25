https://ria.ru/20250625/zapad-2025305155.html
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2025
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО
Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и двух отрядов погранслужбы, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:36:00+03:00
2025-06-25T12:36:00+03:00
2025-06-25T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и двух отрядов погранслужбы, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск в Харьковской области, а также Среднее, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике."Вооруженные украинские формирования потеряли до 200 военнослужащих, семь автомобилей, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250625/boeviki-2025250978.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_444c8e08f5fe221af43ee41e6da48a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Запада" за сутки