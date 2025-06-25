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ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.06.2025
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10:11 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/vsu-2025266207.html
ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки
Трое жителей Каховского округа и двое в Алешкинском округе получения ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области, всего за сутки украинские войска... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:11:00+03:00
2025-06-25T10:11:00+03:00
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 25 июн - РИА Новости. Трое жителей Каховского округа и двое в Алешкинском округе получения ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области, всего за сутки украинские войска нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Новой Маячке в результате обстрела ВСУ пострадали два грузовых автомобиля, в результате чего двое граждан получили ранения. В Любимовском территориальном отделе (Алешкинский округ – ред.) пострадали трое мирных граждан от атаки украинского беспилотника. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 19 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов Херсонской области: Новая Маячка, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Каховка, Малая Лепетиха, Солонцы.
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херсонская область
днепр (река)
новая каховка
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херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки

Трое жителей Херсонской области пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 25 июн - РИА Новости. Трое жителей Каховского округа и двое в Алешкинском округе получения ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области, всего за сутки украинские войска нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Новой Маячке в результате обстрела ВСУ пострадали два грузовых автомобиля, в результате чего двое граждан получили ранения. В Любимовском территориальном отделе (Алешкинский округ – ред.) пострадали трое мирных граждан от атаки украинского беспилотника. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 19 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов Херсонской области: Новая Маячка, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Каховка, Малая Лепетиха, Солонцы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьДнепр (река)Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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