https://ria.ru/20250625/vsu-2025266207.html

ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.06.2025

ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки

Трое жителей Каховского округа и двое в Алешкинском округе получения ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области, всего за сутки украинские войска... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:11:00+03:00

2025-06-25T10:11:00+03:00

2025-06-25T10:11:00+03:00

херсонская область

днепр (река)

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 25 июн - РИА Новости. Трое жителей Каховского округа и двое в Алешкинском округе получения ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области, всего за сутки украинские войска нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Новой Маячке в результате обстрела ВСУ пострадали два грузовых автомобиля, в результате чего двое граждан получили ранения. В Любимовском территориальном отделе (Алешкинский округ – ред.) пострадали трое мирных граждан от атаки украинского беспилотника. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 19 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов Херсонской области: Новая Маячка, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Каховка, Малая Лепетиха, Солонцы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

новая каховка

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херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия