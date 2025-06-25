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ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:26 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/vsu-2025246078.html
ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец
ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец
Украинские военные сбросили с беспилотника боеприпас с токсичным веществом на мирных жителей в Дзержинске в ДНР, в результате они получили химические ожоги,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:26:00+03:00
2025-06-25T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные сбросили с беспилотника боеприпас с токсичным веществом на мирных жителей в Дзержинске в ДНР, в результате они получили химические ожоги, рассказал РИА Новости один из пострадавших, пожелавший остаться неназванным. "Она (тяжелый беспилотник ВСУ "Баба-яга" - ред.) подлетела второй раз и сделала сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через 3-4 у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись - как ожоги. Потом наши ребята, русские, в подвал спустились, где мы жили, врач осмотрел меня, и сказал ничем не мазать - это у меня химические ожоги, и дал мне специальное лекарство", - сказал беженец. Жительница Дзержинска в свою очередь отметила, что дрон ВСУ атаковал гражданских намеренно, потому что первый сброс боеприпаса был совершен точно трубу от печи, около которой и находились мирные жители. "Дом моментально загорелся. Единственное, что мы спасли, это наши паспорта", - добавила она. Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021004546.html
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец

ВСУ применили токсичные вещества против мирного населения в Дзержинске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные сбросили с беспилотника боеприпас с токсичным веществом на мирных жителей в Дзержинске в ДНР, в результате они получили химические ожоги, рассказал РИА Новости один из пострадавших, пожелавший остаться неназванным.
"Она (тяжелый беспилотник ВСУ "Баба-яга" - ред.) подлетела второй раз и сделала сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через 3-4 у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись - как ожоги. Потом наши ребята, русские, в подвал спустились, где мы жили, врач осмотрел меня, и сказал ничем не мазать - это у меня химические ожоги, и дал мне специальное лекарство", - сказал беженец.
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Жительница Дзержинска в свою очередь отметила, что дрон ВСУ атаковал гражданских намеренно, потому что первый сброс боеприпаса был совершен точно трубу от печи, около которой и находились мирные жители.
"Дом моментально загорелся. Единственное, что мы спасли, это наши паспорта", - добавила она.
Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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