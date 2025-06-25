https://ria.ru/20250625/vsu-2025246078.html

ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец

ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец - РИА Новости, 25.06.2025

ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец

Украинские военные сбросили с беспилотника боеприпас с токсичным веществом на мирных жителей в Дзержинске в ДНР, в результате они получили химические ожоги,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:26:00+03:00

2025-06-25T07:26:00+03:00

2025-06-25T07:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные сбросили с беспилотника боеприпас с токсичным веществом на мирных жителей в Дзержинске в ДНР, в результате они получили химические ожоги, рассказал РИА Новости один из пострадавших, пожелавший остаться неназванным. "Она (тяжелый беспилотник ВСУ "Баба-яга" - ред.) подлетела второй раз и сделала сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через 3-4 у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись - как ожоги. Потом наши ребята, русские, в подвал спустились, где мы жили, врач осмотрел меня, и сказал ничем не мазать - это у меня химические ожоги, и дал мне специальное лекарство", - сказал беженец. Жительница Дзержинска в свою очередь отметила, что дрон ВСУ атаковал гражданских намеренно, потому что первый сброс боеприпаса был совершен точно трубу от печи, около которой и находились мирные жители. "Дом моментально загорелся. Единственное, что мы спасли, это наши паспорта", - добавила она. Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250605/ukraina-2021004546.html

https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)