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ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен
ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен
ВСУ ежедневно применяют FPV-дроны против мирных жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T01:18:00+03:00
2025-06-25T01:18:00+03:00
2025-06-25T01:18:00+03:00
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. ВСУ ежедневно применяют FPV-дроны против мирных жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока. "У нас в основном сейчас жертвы среди гражданского - это применение БПЛА (ВСУ – ред.) против гражданских автомобилей, против гражданских лиц, против машин, которые обслуживают население в городах и поселках, которые приближены к линии фронта. И это Кременная, Сватово, Лисичанск, соответственно", - рассказала Сорока. По ее словам, несмотря на то, что практически вся территория республики освобождена, от атак Киева продолжают страдать мирные жители. "Такие атаки противник применяет ежедневно. В данный момент получаем еще больше круг понимания того, что наш противник очень циничен, жесток и для него нет абсолютно ничего святого. Но это мы уже с 2014 года уяснили для себя, что жалости там нет и надежды на то, что будут выполняться нормы международного гуманитарного права, к сожалению, давно растаяли. В этом вооруженном конфликте мы о Женевской конвенции (судя по действиям Киева - ред.) мало вспоминаем, и к сожалению, даже мало говорим. Ну хотя бы просто принципы гуманности", - пояснила Сорока.
https://ria.ru/20250624/lnr-2024991393.html
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киев, луганская народная республика, кременная, анна сорока, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Кременная, Анна Сорока, Вооруженные силы Украины
ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен
Омбудсмен Сорока: ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР