https://ria.ru/20250625/vsu-2025230120.html

ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен

ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен - РИА Новости, 25.06.2025

ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен

ВСУ ежедневно применяют FPV-дроны против мирных жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T01:18:00+03:00

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2025-06-25T01:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

кременная

анна сорока

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. ВСУ ежедневно применяют FPV-дроны против мирных жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока. "У нас в основном сейчас жертвы среди гражданского - это применение БПЛА (ВСУ – ред.) против гражданских автомобилей, против гражданских лиц, против машин, которые обслуживают население в городах и поселках, которые приближены к линии фронта. И это Кременная, Сватово, Лисичанск, соответственно", - рассказала Сорока. По ее словам, несмотря на то, что практически вся территория республики освобождена, от атак Киева продолжают страдать мирные жители. "Такие атаки противник применяет ежедневно. В данный момент получаем еще больше круг понимания того, что наш противник очень циничен, жесток и для него нет абсолютно ничего святого. Но это мы уже с 2014 года уяснили для себя, что жалости там нет и надежды на то, что будут выполняться нормы международного гуманитарного права, к сожалению, давно растаяли. В этом вооруженном конфликте мы о Женевской конвенции (судя по действиям Киева - ред.) мало вспоминаем, и к сожалению, даже мало говорим. Ну хотя бы просто принципы гуманности", - пояснила Сорока.

https://ria.ru/20250624/lnr-2024991393.html

https://ria.ru/20250624/vsu-2024982421.html

киев

луганская народная республика

кременная

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киев, луганская народная республика, кременная, анна сорока, вооруженные силы украины