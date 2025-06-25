Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/vsu-2025230120.html
ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен
ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен
ВСУ ежедневно применяют FPV-дроны против мирных жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T01:18:00+03:00
2025-06-25T01:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
кременная
анна сорока
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. ВСУ ежедневно применяют FPV-дроны против мирных жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока. "У нас в основном сейчас жертвы среди гражданского - это применение БПЛА (ВСУ – ред.) против гражданских автомобилей, против гражданских лиц, против машин, которые обслуживают население в городах и поселках, которые приближены к линии фронта. И это Кременная, Сватово, Лисичанск, соответственно", - рассказала Сорока. По ее словам, несмотря на то, что практически вся территория республики освобождена, от атак Киева продолжают страдать мирные жители. "Такие атаки противник применяет ежедневно. В данный момент получаем еще больше круг понимания того, что наш противник очень циничен, жесток и для него нет абсолютно ничего святого. Но это мы уже с 2014 года уяснили для себя, что жалости там нет и надежды на то, что будут выполняться нормы международного гуманитарного права, к сожалению, давно растаяли. В этом вооруженном конфликте мы о Женевской конвенции (судя по действиям Киева - ред.) мало вспоминаем, и к сожалению, даже мало говорим. Ну хотя бы просто принципы гуманности", - пояснила Сорока.
https://ria.ru/20250624/lnr-2024991393.html
https://ria.ru/20250624/vsu-2024982421.html
киев
луганская народная республика
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, луганская народная республика, кременная, анна сорока, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Кременная, Анна Сорока, Вооруженные силы Украины
ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР, рассказала омбудсмен

Омбудсмен Сорока: ВСУ ежедневно применяют БПЛА против жителей ЛНР

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. ВСУ ежедневно применяют FPV-дроны против мирных жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока.
"У нас в основном сейчас жертвы среди гражданского - это применение БПЛА (ВСУ – ред.) против гражданских автомобилей, против гражданских лиц, против машин, которые обслуживают население в городах и поселках, которые приближены к линии фронта. И это Кременная, Сватово, Лисичанск, соответственно", - рассказала Сорока.
Анна Сорока - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК
Вчера, 04:20
По ее словам, несмотря на то, что практически вся территория республики освобождена, от атак Киева продолжают страдать мирные жители.
"Такие атаки противник применяет ежедневно. В данный момент получаем еще больше круг понимания того, что наш противник очень циничен, жесток и для него нет абсолютно ничего святого. Но это мы уже с 2014 года уяснили для себя, что жалости там нет и надежды на то, что будут выполняться нормы международного гуманитарного права, к сожалению, давно растаяли. В этом вооруженном конфликте мы о Женевской конвенции (судя по действиям Киева - ред.) мало вспоминаем, и к сожалению, даже мало говорим. Ну хотя бы просто принципы гуманности", - пояснила Сорока.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен
Вчера, 01:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЛуганская Народная РеспубликаКременнаяАнна СорокаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала