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Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы
Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы - РИА Новости, 25.06.2025
Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы
Плакаты об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике, разместят на 80 улицах Москвы, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:00:00+03:00
2025-06-25T10:00:00+03:00
2025-06-25T10:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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георгий жуков
городское хозяйство москвы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Плакаты об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике, разместят на 80 улицах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что плакаты разместят в рамках просветительского проекта "Рядом", посвященного людям, в честь которых назвали столичные улицы. "В рамках проекта на 80 улицах Москвы разместят плакаты. Они расскажут об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике. Информационные материалы можно будет увидеть на остановках общественного транспорта, киосках с прессой и классических билбордах", - говорится в сообщении. Уточняется, что каждая из 80 улиц названа в честь одного из героев Великой Отечественной войны. Так, на проспекте Маршала Жукова появились билборды, посвященные Георгию Жукову - полководцу, сыгравшему ключевую роль в войне. "Похожие плакаты уже разместили еще на некоторых улицах, например, на улицах Летчицы Тарасовой, Покрышкина и Артамонова", - отмечается в сообщении.
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общество, москва, георгий жуков, городское хозяйство москвы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Георгий Жуков, Городское хозяйство Москвы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы
Плакаты об участниках Великой Отечественной войны разместят на 80 улицах Москвы