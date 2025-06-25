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Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы - РИА Новости, 25.06.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:00 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/vov-2025263050.html
Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы
Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы - РИА Новости, 25.06.2025
Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы
Плакаты об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике, разместят на 80 улицах Москвы, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:00:00+03:00
2025-06-25T10:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
георгий жуков
городское хозяйство москвы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Плакаты об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике, разместят на 80 улицах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что плакаты разместят в рамках просветительского проекта "Рядом", посвященного людям, в честь которых назвали столичные улицы. "В рамках проекта на 80 улицах Москвы разместят плакаты. Они расскажут об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике. Информационные материалы можно будет увидеть на остановках общественного транспорта, киосках с прессой и классических билбордах", - говорится в сообщении. Уточняется, что каждая из 80 улиц названа в честь одного из героев Великой Отечественной войны. Так, на проспекте Маршала Жукова появились билборды, посвященные Георгию Жукову - полководцу, сыгравшему ключевую роль в войне. "Похожие плакаты уже разместили еще на некоторых улицах, например, на улицах Летчицы Тарасовой, Покрышкина и Артамонова", - отмечается в сообщении.
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общество, москва, георгий жуков, городское хозяйство москвы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Георгий Жуков, Городское хозяйство Москвы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Плакаты об участниках ВОВ разместят на улицах Москвы

Плакаты об участниках Великой Отечественной войны разместят на 80 улицах Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Плакаты об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике, разместят на 80 улицах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что плакаты разместят в рамках просветительского проекта "Рядом", посвященного людям, в честь которых назвали столичные улицы.
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"В рамках проекта на 80 улицах Москвы разместят плакаты. Они расскажут об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечили в городской топонимике. Информационные материалы можно будет увидеть на остановках общественного транспорта, киосках с прессой и классических билбордах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что каждая из 80 улиц названа в честь одного из героев Великой Отечественной войны. Так, на проспекте Маршала Жукова появились билборды, посвященные Георгию Жукову - полководцу, сыгравшему ключевую роль в войне.
"Похожие плакаты уже разместили еще на некоторых улицах, например, на улицах Летчицы Тарасовой, Покрышкина и Артамонова", - отмечается в сообщении.
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