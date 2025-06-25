Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали два округа в Запорожской области - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/vojska-2025420524.html
ВСУ атаковали два округа в Запорожской области
ВСУ атаковали два округа в Запорожской области - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ атаковали два округа в Запорожской области
Украинские войска атаковали артиллерией и беспилотниками два округа в Запорожской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:19:00+03:00
2025-06-25T18:19:00+03:00
запорожская область
россия
днепр (река)
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025420035_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_e223657e275e46be309da97548896b11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали артиллерией и беспилотниками два округа в Запорожской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа. Противник обстрелял БПЛА многоквартирный дом, повреждено остекление дома. Пострадавших нет", - написал Балицкий в Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в Куйбышевском муниципальном округе атаковано село Гоголевка. "Украинский БПЛА сбит над территорией нежилого домовладения. Информации о жертвах и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор. При этом Балицкий призвал местных жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки. "Опасность повторных ударов сохраняется", - предупредил губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250625/vsu-2025330513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025420035_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_caa7f7bee21b50534699479c5615687d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, днепр (река), евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Днепр (река), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали два округа в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли два округа в Запорожской области, поврежден дом

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали артиллерией и беспилотниками два округа в Запорожской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа. Противник обстрелял БПЛА многоквартирный дом, повреждено остекление дома. Пострадавших нет", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ВС России нанесли удары по пунктам размещения резервов ВСУ в Запорожье
Вчера, 14:13
Кроме того, по его словам, в Куйбышевском муниципальном округе атаковано село Гоголевка.
"Украинский БПЛА сбит над территорией нежилого домовладения. Информации о жертвах и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
При этом Балицкий призвал местных жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
"Опасность повторных ударов сохраняется", - предупредил губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Запорожская областьРоссияДнепр (река)Евгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала