ВСУ атаковали два округа в Запорожской области
Балицкий: ВСУ обстреляли два округа в Запорожской области, поврежден дом
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали артиллерией и беспилотниками два округа в Запорожской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа. Противник обстрелял БПЛА многоквартирный дом, повреждено остекление дома. Пострадавших нет", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Куйбышевском муниципальном округе атаковано село Гоголевка.
"Украинский БПЛА сбит над территорией нежилого домовладения. Информации о жертвах и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
При этом Балицкий призвал местных жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
"Опасность повторных ударов сохраняется", - предупредил губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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