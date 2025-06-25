https://ria.ru/20250625/vojska-2025420524.html

ВСУ атаковали два округа в Запорожской области

ВСУ атаковали два округа в Запорожской области - РИА Новости, 25.06.2025

ВСУ атаковали два округа в Запорожской области

Украинские войска атаковали артиллерией и беспилотниками два округа в Запорожской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:19:00+03:00

2025-06-25T18:19:00+03:00

2025-06-25T18:19:00+03:00

запорожская область

россия

днепр (река)

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали артиллерией и беспилотниками два округа в Запорожской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа. Противник обстрелял БПЛА многоквартирный дом, повреждено остекление дома. Пострадавших нет", - написал Балицкий в Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в Куйбышевском муниципальном округе атаковано село Гоголевка. "Украинский БПЛА сбит над территорией нежилого домовладения. Информации о жертвах и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор. При этом Балицкий призвал местных жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки. "Опасность повторных ударов сохраняется", - предупредил губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250625/vsu-2025330513.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

днепр (река)

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запорожская область, россия, днепр (река), евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия