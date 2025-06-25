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Третья мировая война уже идет, считает Алаудинов - РИА Новости, 25.06.2025
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13:55 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/vojna-2025326077.html
Третья мировая война уже идет, считает Алаудинов
Третья мировая война уже идет, считает Алаудинов - РИА Новости, 25.06.2025
Третья мировая война уже идет, считает Алаудинов
Третья мировая война уже идет, события в мире это четко показывают, заявил журналистам в Грозном командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:55:00+03:00
2025-06-25T13:55:00+03:00
грозный
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 25 июн - РИА Новости. Третья мировая война уже идет, события в мире это четко показывают, заявил журналистам в Грозном командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов. "Я тоже один из тех, кто считает, что Третья мировая идет, каждый оценивает эту войну, исходя из его представлений, художественных фильмов, наверное. Но то, что происходит сегодня в мире, четко показывает, что Третья мировая война уже идет… Если мы еще не получили ядерных ударов, этого обмена пока еще не произошло, то это не говорит о том, что Третья мировая война не началась", — сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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грозный, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Грозный, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Третья мировая война уже идет, считает Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Третья мировая война уже идет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 июн - РИА Новости. Третья мировая война уже идет, события в мире это четко показывают, заявил журналистам в Грозном командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.
"Я тоже один из тех, кто считает, что Третья мировая идет, каждый оценивает эту войну, исходя из его представлений, художественных фильмов, наверное. Но то, что происходит сегодня в мире, четко показывает, что Третья мировая война уже идет… Если мы еще не получили ядерных ударов, этого обмена пока еще не произошло, то это не говорит о том, что Третья мировая война не началась", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
 
ГрозныйАпти АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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