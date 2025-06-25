https://ria.ru/20250625/vena-2025355024.html

Директор "Роскосмоса" открыл в Вене выставку, посвящённую 80-летию Победы

Директор "Роскосмоса" открыл в Вене выставку, посвящённую 80-летию Победы - РИА Новости, 25.06.2025

Директор "Роскосмоса" открыл в Вене выставку, посвящённую 80-летию Победы

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов открыл в Вене выставку снимков дистанционного зондирования Земли, посвящённую 80-летию Победы во Второй мировой войне,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:27:00+03:00

2025-06-25T15:27:00+03:00

2025-06-25T15:27:00+03:00

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ВЕНА, 25 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов открыл в Вене выставку снимков дистанционного зондирования Земли, посвящённую 80-летию Победы во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости. Выставка "Вспомним историю по снимкам дистанционного зондирования Земли" открылась в ротонде Венского международного центра (здание штаб-квартиры ООН в Вене). "Кто мог представить, что здесь, в центре Европы, в Вене, на площадке Комитета ООН (по космосу) мы в середине 2025 года можем открыть такую потрясающую выставку. Она состоит из фотографий основных мест, где проходили тяжелейшие сражения, и тех столиц и стран, которые участвовали в победе над фашизмом", - сказал Баканов во время церемонии открытия. Он напомнил, что Советский Союз в годы войны потерял 27 миллионов человек. Кроме того, Баканов указал и на потери КНР и США. Глава "Роскосмоса" поблагодарил коллег из госкорпорации, сотрудников российского МИД и посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского за участие в организации выставки. Специальный координатор МИД России по международному сотрудничеству в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях Сергей Белоусько от имени министра иностранных дел РФ поблагодарил Роскосмос и управление ООН за организацию выставки. "Задача сохранения в памяти поколений неизвращённых знаний о событиях и последствиях самой разрушительной, кровопролитной и беспрецедентной по масштабу войны должна оставаться непреложным императивом для нас всех. Несмотря на чудовищную цену, которую Советский Союз заплатил за победу, страна всего через несколько лет сумела приступить к реализации космической программы, открывшей дорогу к звёздам для всего человечества", - сказал Белоусько. Он отметил, что со временем российская космонавтика прошла множество этапов эволюции, благодаря чему сегодня россияне могут гордиться уникальными достижениями в исследовании космоса, а также продолжать поддерживать социально-экономическое развитие и укреплять международное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Как отметил посол Белоруссии в Австрии, постпред Белоруссии при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнс, тема выставки "красноречивым образом говорит о символической связи между временем, увековечиванием истории и пространством космоса". Замдиректора Управления ООН по вопросам космического пространства Дрисс Эль Хадани в свою очередь назвал большой честью присоединиться к открытию выставки. Он указал на то, что 80-летие окончания Второй мировой войны, также является 80-летием образованной после войны Организации Объединенных Наций. "Эта коллекция спутниковых изображений, созданная для нас Роскосмосом, предлагает уникальную и мощную перспективу. Сделанные из космоса, они показывают ландшафт памяти - города, памятники и достопримечательности, которые свидетельствуют о мужестве, жертве и стойкости тех, кто сражался за свободу, справедливость и мир", - сказал Эль Хадани.

https://ria.ru/20250509/vena-2016141583.html

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вена, россия, австрия, дмитрий баканов, дмитрий любинский, оон, роскосмос, в мире