https://ria.ru/20250625/vena-2025355024.html
Директор "Роскосмоса" открыл в Вене выставку, посвящённую 80-летию Победы
Директор "Роскосмоса" открыл в Вене выставку, посвящённую 80-летию Победы - РИА Новости, 25.06.2025
Директор "Роскосмоса" открыл в Вене выставку, посвящённую 80-летию Победы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов открыл в Вене выставку снимков дистанционного зондирования Земли, посвящённую 80-летию Победы во Второй мировой войне,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:27:00+03:00
2025-06-25T15:27:00+03:00
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ВЕНА, 25 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов открыл в Вене выставку снимков дистанционного зондирования Земли, посвящённую 80-летию Победы во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости. Выставка "Вспомним историю по снимкам дистанционного зондирования Земли" открылась в ротонде Венского международного центра (здание штаб-квартиры ООН в Вене). "Кто мог представить, что здесь, в центре Европы, в Вене, на площадке Комитета ООН (по космосу) мы в середине 2025 года можем открыть такую потрясающую выставку. Она состоит из фотографий основных мест, где проходили тяжелейшие сражения, и тех столиц и стран, которые участвовали в победе над фашизмом", - сказал Баканов во время церемонии открытия. Он напомнил, что Советский Союз в годы войны потерял 27 миллионов человек. Кроме того, Баканов указал и на потери КНР и США. Глава "Роскосмоса" поблагодарил коллег из госкорпорации, сотрудников российского МИД и посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского за участие в организации выставки. Специальный координатор МИД России по международному сотрудничеству в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях Сергей Белоусько от имени министра иностранных дел РФ поблагодарил Роскосмос и управление ООН за организацию выставки. "Задача сохранения в памяти поколений неизвращённых знаний о событиях и последствиях самой разрушительной, кровопролитной и беспрецедентной по масштабу войны должна оставаться непреложным императивом для нас всех. Несмотря на чудовищную цену, которую Советский Союз заплатил за победу, страна всего через несколько лет сумела приступить к реализации космической программы, открывшей дорогу к звёздам для всего человечества", - сказал Белоусько. Он отметил, что со временем российская космонавтика прошла множество этапов эволюции, благодаря чему сегодня россияне могут гордиться уникальными достижениями в исследовании космоса, а также продолжать поддерживать социально-экономическое развитие и укреплять международное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Как отметил посол Белоруссии в Австрии, постпред Белоруссии при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнс, тема выставки "красноречивым образом говорит о символической связи между временем, увековечиванием истории и пространством космоса". Замдиректора Управления ООН по вопросам космического пространства Дрисс Эль Хадани в свою очередь назвал большой честью присоединиться к открытию выставки. Он указал на то, что 80-летие окончания Второй мировой войны, также является 80-летием образованной после войны Организации Объединенных Наций. "Эта коллекция спутниковых изображений, созданная для нас Роскосмосом, предлагает уникальную и мощную перспективу. Сделанные из космоса, они показывают ландшафт памяти - города, памятники и достопримечательности, которые свидетельствуют о мужестве, жертве и стойкости тех, кто сражался за свободу, справедливость и мир", - сказал Эль Хадани.
https://ria.ru/20250509/vena-2016141583.html
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вена, россия, австрия, дмитрий баканов, дмитрий любинский, оон, роскосмос, в мире
Вена, Россия, Австрия, Дмитрий Баканов, Дмитрий Любинский, ООН, Роскосмос, В мире
Директор "Роскосмоса" открыл в Вене выставку, посвящённую 80-летию Победы
Глава "Роскосмоса" Баканов открыл в Вене выставку снимков зондирования Земли
ВЕНА, 25 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов открыл в Вене выставку снимков дистанционного зондирования Земли, посвящённую 80-летию Победы во Второй мировой войне, передаёт корреспондент РИА Новости.
Выставка "Вспомним историю по снимкам дистанционного зондирования Земли" открылась в ротонде Венского международного центра (здание штаб-квартиры ООН
в Вене
).
"Кто мог представить, что здесь, в центре Европы
, в Вене, на площадке Комитета ООН (по космосу) мы в середине 2025 года можем открыть такую потрясающую выставку. Она состоит из фотографий основных мест, где проходили тяжелейшие сражения, и тех столиц и стран, которые участвовали в победе над фашизмом", - сказал Баканов
во время церемонии открытия.
Он напомнил, что Советский Союз в годы войны потерял 27 миллионов человек. Кроме того, Баканов указал и на потери КНР
и США
.
Глава "Роскосмоса
" поблагодарил коллег из госкорпорации, сотрудников российского МИД и посла РФ
в Австрии Дмитрия Любинского
за участие в организации выставки.
Специальный координатор МИД России по международному сотрудничеству в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях Сергей Белоусько от имени министра иностранных дел РФ поблагодарил Роскосмос и управление ООН за организацию выставки.
"Задача сохранения в памяти поколений неизвращённых знаний о событиях и последствиях самой разрушительной, кровопролитной и беспрецедентной по масштабу войны должна оставаться непреложным императивом для нас всех. Несмотря на чудовищную цену, которую Советский Союз заплатил за победу, страна всего через несколько лет сумела приступить к реализации космической программы, открывшей дорогу к звёздам для всего человечества", - сказал Белоусько.
Он отметил, что со временем российская космонавтика прошла множество этапов эволюции, благодаря чему сегодня россияне могут гордиться уникальными достижениями в исследовании космоса, а также продолжать поддерживать социально-экономическое развитие и укреплять международное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.
Как отметил посол Белоруссии
в Австрии, постпред Белоруссии при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнс, тема выставки "красноречивым образом говорит о символической связи между временем, увековечиванием истории и пространством космоса".
Замдиректора Управления ООН по вопросам космического пространства Дрисс Эль Хадани в свою очередь назвал большой честью присоединиться к открытию выставки. Он указал на то, что 80-летие окончания Второй мировой войны, также является 80-летием образованной после войны Организации Объединенных Наций.
"Эта коллекция спутниковых изображений, созданная для нас Роскосмосом, предлагает уникальную и мощную перспективу. Сделанные из космоса, они показывают ландшафт памяти - города, памятники и достопримечательности, которые свидетельствуют о мужестве, жертве и стойкости тех, кто сражался за свободу, справедливость и мир", - сказал Эль Хадани.