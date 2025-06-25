https://ria.ru/20250625/vagon-2025302285.html

В Москву после перерыва прибыл первый пассажирский вагон из Пхеньяна

В Москву после перерыва прибыл первый пассажирский вагон из Пхеньяна - РИА Новости, 25.06.2025

В Москву после перерыва прибыл первый пассажирский вагон из Пхеньяна

Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пяти лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2025

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кндр (северная корея)

пхеньян

россия

ржд

федеральная пассажирская компания

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пяти лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. Его встречали на Ярославском вокзале столицы в среду. Вагон отправился из Пхеньяна 17 июня. Время в пути составило чуть более 8 суток. Это международный беспересадочный вагон-купе железных дорог КНДР. По территории РФ, уточнили РИА Новости в РЖД, он курсирует в составе поезда №1/2 "Россия" Москва - Владивосток. РЖД отмечали, что Пхеньян - Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире. Расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров. Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т.д. График отправки вагона следующий: из Пхеньяна - 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы - 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления. Представитель компании пояснял РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.

https://ria.ru/20250624/rossija-2025018456.html

https://ria.ru/20250622/kndr-2024581244.html

кндр (северная корея)

пхеньян

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Прибытие первого за 5 лет пассажирского вагона из Пхеньяна в Москву Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пяти лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. Его встречали на Ярославском вокзале. Вагон отправился из Пхеньяна 17 июня. Время в пути составило чуть более 8 суток. Международные беспересадочные вагоны будут курсировать два раза в месяц. Недавно мы писали, что первый такой пассажирский вагон пересек границу России. Подписаться. 2025-06-25T12:28 true PT0M41S

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кндр (северная корея), пхеньян, россия, ржд, федеральная пассажирская компания, в мире