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В Москву после перерыва прибыл первый пассажирский вагон из Пхеньяна
В Москву после перерыва прибыл первый пассажирский вагон из Пхеньяна - РИА Новости, 25.06.2025
В Москву после перерыва прибыл первый пассажирский вагон из Пхеньяна
Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пяти лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:28:00+03:00
2025-06-25T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пяти лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. Его встречали на Ярославском вокзале столицы в среду. Вагон отправился из Пхеньяна 17 июня. Время в пути составило чуть более 8 суток. Это международный беспересадочный вагон-купе железных дорог КНДР. По территории РФ, уточнили РИА Новости в РЖД, он курсирует в составе поезда №1/2 "Россия" Москва - Владивосток. РЖД отмечали, что Пхеньян - Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире. Расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров. Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т.д. График отправки вагона следующий: из Пхеньяна - 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы - 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления. Представитель компании пояснял РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250624/rossija-2025018456.html
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Прибытие первого за 5 лет пассажирского вагона из Пхеньяна в Москву
Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пяти лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Его встречали на Ярославском вокзале. Вагон отправился из Пхеньяна 17 июня. Время в пути составило чуть более 8 суток.
Международные беспересадочные вагоны будут курсировать два раза в месяц. Недавно мы писали, что первый такой пассажирский вагон пересек границу России.
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КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Россия, РЖД, Федеральная пассажирская компания, В мире
В Москву после перерыва прибыл первый пассажирский вагон из Пхеньяна
Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пяти лет перерыва