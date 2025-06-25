https://ria.ru/20250625/utechka-2025244157.html

Эксперт рассказал, откуда чаще всего происходят утечки данных

Эксперт рассказал, откуда чаще всего происходят утечки данных - РИА Новости, 25.06.2025

Эксперт рассказал, откуда чаще всего происходят утечки данных

Утечки чувствительной информации и персональных данных все чаще происходят не из-за уязвимости информационных систем, а по вине сотрудников компаний, которых... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:44:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Утечки чувствительной информации и персональных данных все чаще происходят не из-за уязвимости информационных систем, а по вине сотрудников компаний, которых удалось склонить к передаче такой информации, рассказал РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2025 генеральный директор "СКБ Контур" Михаил Сродных. "Безусловно, утечки происходят по обоим каналам - и технически, и человечески, но если смотреть на динамику, то в последнее время гораздо больше как раз причин, связанных с внутренним нарушителем - с человеческим фактором", - рассказал Сродных. По его мнению, "с одной стороны, злоумышленники ищут уязвимости, чтобы атаковать системы - и каждый раз их находить все дороже и тяжелее, так как их защита тоже растет и улучшается". "А люди – это уязвимая сторона, поэтому сейчас все больше внутренних нарушителей становится той самой точкой, через которую попадают в компанию и причиняют ущерб", - объяснил эксперт. "Найти человека, уговорить его, или подкупить, или замотивировать – это гораздо дешевле, чем взломать. Поэтому вопрос, насколько то место, где работает человек, достаточно хорошо и качественно защищено от внутреннего нарушителя - вот это сейчас становится очень актуальной проблемой", - заключил глава "СКБ Контур". Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20250625/dannye-2025237129.html

https://ria.ru/20250625/ii-2025240223.html

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