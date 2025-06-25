https://ria.ru/20250625/ukraina-2025468155.html

Украина хочет продолжить обучать мавританских военных, пишет Reuters

Украина хочет продолжить обучать мавританских военных, пишет Reuters - РИА Новости, 25.06.2025

Украина хочет продолжить обучать мавританских военных, пишет Reuters

Украина хочет обучать военных в Мавритании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на украинского спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T23:40:00+03:00

2025-06-25T23:40:00+03:00

2025-06-25T23:40:00+03:00

в мире

мали

украина

мавритания

мария захарова

юрий пивоваров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украина хочет обучать военных в Мавритании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на украинского спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха, при этом ранее местные СМИ сообщали, что на территории страны украинские инструкторы готовили террористов для действий в Мали. Ранее малийский портал Bamada со ссылкой на источники сообщал, что посольство Украины в Мавритании играет важную роль в организации переброски украинских боевиков и поставок вооружения для террористов в Мали. В 2024 году сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. "Украина готова продолжить обучать офицеров и представителей ВС Мавритании, делиться с ними (военными - ред.) технологиями и достижениями Украины", - приводит агентство слова Субха. Он уточнил, что Киев уже предоставлял Мавритании подобные услуги до начала конфликта на Украине в 2022 году. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа прошлого года разорвала дипломатические отношения с Украиной. Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. Ранее Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы военных, заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.

https://ria.ru/20250607/mali-2021472048.html

https://ria.ru/20250605/terroristy-2021093498.html

мали

украина

мавритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мали, украина, мавритания, мария захарова, юрий пивоваров