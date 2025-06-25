Рейтинг@Mail.ru
Украина хочет продолжить обучать мавританских военных, пишет Reuters - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025468155.html
Украина хочет продолжить обучать мавританских военных, пишет Reuters
Украина хочет продолжить обучать мавританских военных, пишет Reuters - РИА Новости, 25.06.2025
Украина хочет продолжить обучать мавританских военных, пишет Reuters
Украина хочет обучать военных в Мавритании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на украинского спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:40:00+03:00
2025-06-25T23:40:00+03:00
в мире
мали
украина
мавритания
мария захарова
юрий пивоваров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украина хочет обучать военных в Мавритании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на украинского спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха, при этом ранее местные СМИ сообщали, что на территории страны украинские инструкторы готовили террористов для действий в Мали. Ранее малийский портал Bamada со ссылкой на источники сообщал, что посольство Украины в Мавритании играет важную роль в организации переброски украинских боевиков и поставок вооружения для террористов в Мали. В 2024 году сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. "Украина готова продолжить обучать офицеров и представителей ВС Мавритании, делиться с ними (военными - ред.) технологиями и достижениями Украины", - приводит агентство слова Субха. Он уточнил, что Киев уже предоставлял Мавритании подобные услуги до начала конфликта на Украине в 2022 году. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа прошлого года разорвала дипломатические отношения с Украиной. Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. Ранее Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы военных, заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
https://ria.ru/20250607/mali-2021472048.html
https://ria.ru/20250605/terroristy-2021093498.html
мали
украина
мавритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, украина, мавритания, мария захарова, юрий пивоваров
В мире, Мали, Украина, Мавритания, Мария Захарова, Юрий Пивоваров
Украина хочет продолжить обучать мавританских военных, пишет Reuters

Reuters: Киев хочет увеличить присутствие в Мавритании, где готовил террористов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украина хочет обучать военных в Мавритании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на украинского спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха, при этом ранее местные СМИ сообщали, что на территории страны украинские инструкторы готовили террористов для действий в Мали.
Ранее малийский портал Bamada со ссылкой на источники сообщал, что посольство Украины в Мавритании играет важную роль в организации переброски украинских боевиков и поставок вооружения для террористов в Мали. В 2024 году сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Малийский журналист призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов
7 июня, 08:58
«
"Украина готова продолжить обучать офицеров и представителей ВС Мавритании, делиться с ними (военными - ред.) технологиями и достижениями Украины", - приводит агентство слова Субха.
Он уточнил, что Киев уже предоставлял Мавритании подобные услуги до начала конфликта на Украине в 2022 году.
Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа прошлого года разорвала дипломатические отношения с Украиной.
Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова.
Ранее Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы военных, заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
Солдаты в Мали - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
СМИ: малийские военные обвинили ГУР МО Украины в поддержке террористов
5 июня, 14:07
 
В миреМалиУкраинаМавританияМария ЗахароваЮрий Пивоваров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала