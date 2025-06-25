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Глава МИД Белоруссии заявил о снижении интереса к теме Украины в мире - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025444328.html
Глава МИД Белоруссии заявил о снижении интереса к теме Украины в мире
Глава МИД Белоруссии заявил о снижении интереса к теме Украины в мире - РИА Новости, 25.06.2025
Глава МИД Белоруссии заявил о снижении интереса к теме Украины в мире
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что внимание к теме Украины снизилось на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который может иметь последствия для... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:50:00+03:00
2025-06-25T19:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
иран
украина
ближний восток
максим рыженков
дональд трамп
нато
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что внимание к теме Украины снизилось на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который может иметь последствия для всего евразийского континента. "Вот посмотрите, последние недели активной фазы противостояния "Израиль, Иран и США" - про Украину практически ничего слышно не было. И вот отношение, мы видим уже, насколько угасает все больше и больше к лидерам Украины. В том числе вот саммит НАТО – уже не так обсуждают, потому что Европа больше озаботилась другими вещами", - сказал министр телеканалу "Первый информационный". Он подчеркнул, что такой конфликт может ударить по интересам Европы гораздо больше и серьезнее последствиями. "Для всего континента евразийского, через Ближний Восток, он имеет совершенно другой характер. И это уже, знаете, конфликт, который остановить достаточно сложно", - продолжил Рыженков. Он добавил, что в этих условиях Белоруссии надо и дальше продолжать проводить миролюбивую политику. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098850.html
https://ria.ru/20250624/lavrov-2025080793.html
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в мире, иран, украина, ближний восток, максим рыженков, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Украина, Ближний Восток, Максим Рыженков, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Глава МИД Белоруссии заявил о снижении интереса к теме Украины в мире

Глава МИД Белоруссии Рыженков: внимание к теме Украины в мире снизилось

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что внимание к теме Украины снизилось на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который может иметь последствия для всего евразийского континента.
"Вот посмотрите, последние недели активной фазы противостояния "Израиль, Иран и США" - про Украину практически ничего слышно не было. И вот отношение, мы видим уже, насколько угасает все больше и больше к лидерам Украины. В том числе вот саммит НАТО – уже не так обсуждают, потому что Европа больше озаботилась другими вещами", - сказал министр телеканалу "Первый информационный".
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Он подчеркнул, что такой конфликт может ударить по интересам Европы гораздо больше и серьезнее последствиями. "Для всего континента евразийского, через Ближний Восток, он имеет совершенно другой характер. И это уже, знаете, конфликт, который остановить достаточно сложно", - продолжил Рыженков.
Он добавил, что в этих условиях Белоруссии надо и дальше продолжать проводить миролюбивую политику.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранУкраинаБлижний ВостокМаксим РыженковДональд ТрампНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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