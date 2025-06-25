https://ria.ru/20250625/ukraina-2025444328.html

Глава МИД Белоруссии заявил о снижении интереса к теме Украины в мире

Глава МИД Белоруссии заявил о снижении интереса к теме Украины в мире - РИА Новости, 25.06.2025

Глава МИД Белоруссии заявил о снижении интереса к теме Украины в мире

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что внимание к теме Украины снизилось на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который может иметь последствия для... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:50:00+03:00

2025-06-25T19:50:00+03:00

2025-06-25T19:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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максим рыженков

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что внимание к теме Украины снизилось на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который может иметь последствия для всего евразийского континента. "Вот посмотрите, последние недели активной фазы противостояния "Израиль, Иран и США" - про Украину практически ничего слышно не было. И вот отношение, мы видим уже, насколько угасает все больше и больше к лидерам Украины. В том числе вот саммит НАТО – уже не так обсуждают, потому что Европа больше озаботилась другими вещами", - сказал министр телеканалу "Первый информационный". Он подчеркнул, что такой конфликт может ударить по интересам Европы гораздо больше и серьезнее последствиями. "Для всего континента евразийского, через Ближний Восток, он имеет совершенно другой характер. И это уже, знаете, конфликт, который остановить достаточно сложно", - продолжил Рыженков. Он добавил, что в этих условиях Белоруссии надо и дальше продолжать проводить миролюбивую политику. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098850.html

https://ria.ru/20250624/lavrov-2025080793.html

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в мире, иран, украина, ближний восток, максим рыженков, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте