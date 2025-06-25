Глава МИД Белоруссии заявил о снижении интереса к теме Украины в мире
Глава МИД Белоруссии Рыженков: внимание к теме Украины в мире снизилось
© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что внимание к теме Украины снизилось на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который может иметь последствия для всего евразийского континента.
"Вот посмотрите, последние недели активной фазы противостояния "Израиль, Иран и США" - про Украину практически ничего слышно не было. И вот отношение, мы видим уже, насколько угасает все больше и больше к лидерам Украины. В том числе вот саммит НАТО – уже не так обсуждают, потому что Европа больше озаботилась другими вещами", - сказал министр телеканалу "Первый информационный".
Он подчеркнул, что такой конфликт может ударить по интересам Европы гораздо больше и серьезнее последствиями. "Для всего континента евразийского, через Ближний Восток, он имеет совершенно другой характер. И это уже, знаете, конфликт, который остановить достаточно сложно", - продолжил Рыженков.
Он добавил, что в этих условиях Белоруссии надо и дальше продолжать проводить миролюбивую политику.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".