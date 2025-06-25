https://ria.ru/20250625/ukraina-2025358676.html

Украина увеличила военные расходы на 34 процента за год

Украина увеличила военные расходы на 34 процента за год - РИА Новости, 25.06.2025

Украина увеличила военные расходы на 34 процента за год

Украина за пять месяцев этого года потратила на оборону почти триллион гривен (23,8 миллиарда долларов), это на 34% больше, чем было потрачено на армию за... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:40:00+03:00

2025-06-25T15:40:00+03:00

2025-06-25T15:40:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Украина за пять месяцев этого года потратила на оборону почти триллион гривен (23,8 миллиарда долларов), это на 34% больше, чем было потрачено на армию за аналогичный период прошлого года, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. Ранее в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы. "За первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 триллион гривен (23,8 миллиарда долларов – ред.). Это две 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств. Каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он уточнил, что предлагается увеличить финансирование сил обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, покрыть эти расходы планируют за счет увеличения доходов бюджета и увеличения внутренних заимствований. Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 миллиардов долларов. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.

https://ria.ru/20250618/ukraina-2023621429.html

https://ria.ru/20250603/nato-2020742762.html

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украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире