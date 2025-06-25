https://ria.ru/20250625/ukraina-2025263393.html

ВС России нанесли удары по складам западного вооружения на Украине

ВС России нанесли удары по складам западного вооружения на Украине - РИА Новости, 25.06.2025

ВС России нанесли удары по складам западного вооружения на Украине

Российские войска нанесли удары по складам с западным вооружением в Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.06.2025

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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по складам с западным вооружением в Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Одесская область, <...> Вилково, серия ударов по побережью — ПВД наемников. Приморское — причальные и перегрузочные мощности Дунайского логистического хаба, склады временного хранения западного вооружения и боеприпасов", — рассказал он. Другие пораженные целиВ ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html

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