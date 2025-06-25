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ВС России нанесли удары по складам западного вооружения на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 25.06.2025 (обновлено: 12:37 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025263393.html
ВС России нанесли удары по складам западного вооружения на Украине
ВС России нанесли удары по складам западного вооружения на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
ВС России нанесли удары по складам западного вооружения на Украине
Российские войска нанесли удары по складам с западным вооружением в Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:02:00+03:00
2025-06-25T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по складам с западным вооружением в Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Одесская область, &lt;...&gt; Вилково, серия ударов по побережью — ПВД наемников. Приморское — причальные и перегрузочные мощности Дунайского логистического хаба, склады временного хранения западного вооружения и боеприпасов", — рассказал он. Другие пораженные целиВ ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html
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в мире, харьковская область, украина, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по складам западного вооружения на Украине

ВС РФ нанесли удар по складам западного оружия в Одесской и Харьковской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по складам с западным вооружением в Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесская область, <...> Вилково, серия ударов по побережью — ПВД наемников. Приморское — причальные и перегрузочные мощности Дунайского логистического хаба, склады временного хранения западного вооружения и боеприпасов", — рассказал он.
Удар Геранями по цеху сборки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
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Другие пораженные цели

  • В Харьковской области российская армия атаковала склады с поставленными из-за рубежа снарядами, а также временные хабы систем ПВО и радаров.
  • На подконтрольной Киеву части ДНР бойцы нанесли удар по полевым арсеналам, складам ГСМ и техники, расположениям резервов ВСУ.
  • В Сумской области военные поразили один из узлов координации поставок западной техники и дронов.
  • В Днепропетровской — склад и логистический узел украинских боевиков между Павлоградом и Синельниково.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаКиевСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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