ВС России нанесли удары по складам западного вооружения на Украине
ВС РФ нанесли удар по складам западного оружия в Одесской и Харьковской областях
Зона СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по складам с западным вооружением в Одесской и Харьковской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесская область, <...> Вилково, серия ударов по побережью — ПВД наемников. Приморское — причальные и перегрузочные мощности Дунайского логистического хаба, склады временного хранения западного вооружения и боеприпасов", — рассказал он.
Другие пораженные цели
- В Харьковской области российская армия атаковала склады с поставленными из-за рубежа снарядами, а также временные хабы систем ПВО и радаров.
- На подконтрольной Киеву части ДНР бойцы нанесли удар по полевым арсеналам, складам ГСМ и техники, расположениям резервов ВСУ.
- В Сумской области военные поразили один из узлов координации поставок западной техники и дронов.
- В Днепропетровской — склад и логистический узел украинских боевиков между Павлоградом и Синельниково.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18