"Пытаются скрыть": Украину унизили на саммите НАТО
Spiegel: Европа попыталась скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО
© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Делегации из европейских стран — членов НАТО пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге, чтобы сделать более привлекательной для президента США Дональда Трампа сделку по повышению расходов на оборону, пишет Spiegel.
Как отмечает издание, Владимир Зеленский осознает, что альянс уделяет Украине все меньше времени, и отчаянно пытается напомнить о "своей проблеме ".
"Глава украинского правительства хочет еще раз попытаться убедить президента США пойти на ужесточение санкций", — утверждает автор.
Издание предполагает, что после этого саммита тему вступления Украины в НАТО, скорее всего, надолго снимут с повестки дня из-за неготовности Киева к членству и нежелания Вашингтона идти на обострение отношений с Москвой.
"На сегодняшнем заседании об этом уже не может быть и речи", — заключает Spiegel.
Накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что в итоговом документе саммита не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс, не приняли участники встречи и никаких решений о поддержке Киева.
Саммит НАТО проходит в Гааге 24 и 25 июня. По информации France Press, альянс стремится сделать итоговую декларацию краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
При этом, как заявлял генсек НАТО Марк Рютте, саммит примет решение повысить расходы на оборону с двух до трех с половиной процентов ВВП и еще полтора процента тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это должно удовлетворить Трампа, который требует от союзников повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, хотя столько не тратят даже сами США.