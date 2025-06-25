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"Пытаются скрыть": Украину унизили на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
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03:34 25.06.2025 (обновлено: 09:30 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025236620.html
"Пытаются скрыть": Украину унизили на саммите НАТО
"Пытаются скрыть": Украину унизили на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
"Пытаются скрыть": Украину унизили на саммите НАТО
Делегации из европейских стран — членов НАТО пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге, чтобы сделать более привлекательной для президента... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:34:00+03:00
2025-06-25T09:30:00+03:00
в мире
украина
сша
гаага
дональд трамп
владимир зеленский
петер сийярто
нато
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Делегации из европейских стран — членов НАТО пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге, чтобы сделать более привлекательной для президента США Дональда Трампа сделку по повышению расходов на оборону, пишет Spiegel."Европейские дипломаты НАТО уже несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите", — говорится в статье.Как отмечает издание, Владимир Зеленский осознает, что альянс уделяет Украине все меньше времени, и отчаянно пытается напомнить о "своей проблеме "."Глава украинского правительства хочет еще раз попытаться убедить президента США пойти на ужесточение санкций", — утверждает автор.Издание предполагает, что после этого саммита тему вступления Украины в НАТО, скорее всего, надолго снимут с повестки дня из-за неготовности Киева к членству и нежелания Вашингтона идти на обострение отношений с Москвой."На сегодняшнем заседании об этом уже не может быть и речи", — заключает Spiegel.Накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что в итоговом документе саммита не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс, не приняли участники встречи и никаких решений о поддержке Киева.Саммит НАТО проходит в Гааге 24 и 25 июня. По информации France Press, альянс стремится сделать итоговую декларацию краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.При этом, как заявлял генсек НАТО Марк Рютте, саммит примет решение повысить расходы на оборону с двух до трех с половиной процентов ВВП и еще полтора процента тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это должно удовлетворить Трампа, который требует от союзников повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, хотя столько не тратят даже сами США.
https://ria.ru/20250625/evroparlament-2025231501.html
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в мире, украина, сша, гаага, дональд трамп, владимир зеленский, петер сийярто, нато, der spiegel, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Украина, США, Гаага, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, НАТО, Der Spiegel, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Пытаются скрыть": Украину унизили на саммите НАТО

Spiegel: Европа попыталась скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО

© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Делегации из европейских стран — членов НАТО пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге, чтобы сделать более привлекательной для президента США Дональда Трампа сделку по повышению расходов на оборону, пишет Spiegel.
"Европейские дипломаты НАТО уже несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите", — говорится в статье.
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В Европарламенте заявили, что саммит НАТО в Гааге пройдет незамеченным
01:51
Как отмечает издание, Владимир Зеленский осознает, что альянс уделяет Украине все меньше времени, и отчаянно пытается напомнить о "своей проблеме ".
"Глава украинского правительства хочет еще раз попытаться убедить президента США пойти на ужесточение санкций", — утверждает автор.
Издание предполагает, что после этого саммита тему вступления Украины в НАТО, скорее всего, надолго снимут с повестки дня из-за неготовности Киева к членству и нежелания Вашингтона идти на обострение отношений с Москвой.
"На сегодняшнем заседании об этом уже не может быть и речи", — заключает Spiegel.
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01:37
Накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что в итоговом документе саммита не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс, не приняли участники встречи и никаких решений о поддержке Киева.
Саммит НАТО проходит в Гааге 24 и 25 июня. По информации France Press, альянс стремится сделать итоговую декларацию краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
При этом, как заявлял генсек НАТО Марк Рютте, саммит примет решение повысить расходы на оборону с двух до трех с половиной процентов ВВП и еще полтора процента тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это должно удовлетворить Трампа, который требует от союзников повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, хотя столько не тратят даже сами США.
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Россия останется угрозой для НАТО, заявил кандидат в главкомы альянса
Вчера, 18:28
 
В миреУкраинаСШАГаагаДональд ТрампВладимир ЗеленскийПетер СийяртоНАТОDer SpiegelВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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