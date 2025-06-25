https://ria.ru/20250625/ukarina-2025465828.html

Антиправительственные выступления на Украине участились, сообщило подполье

Антиправительственные выступления на Украине участились, сообщило подполье - РИА Новости, 25.06.2025

Антиправительственные выступления на Украине участились, сообщило подполье

На Украине участились выступления против правительства, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T23:09:00+03:00

2025-06-25T23:09:00+03:00

2025-06-25T23:55:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 25 июн — РИА Новости. На Украине участились выступления против правительства, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. "За эту неделю проведена уже вторая крупная акция протеста: в предыдущий раз митинговали против нацагентства АРМА 19 июня. Сам факт того, что на Украине за неделю проведено два по своей сути антиправительственных выступления, — уже большой успех не только для подполья, но и для всей страны. <…> Для команды Зеленского, как и для его противников, эти акции должны стать сигналом. От него отказались не только партнеры за границей — от него отказалось население страны, которую он должен возглавлять. Народ устал терпеть, и выступления будут проходить все чаще, более массово", — рассказал он. Обе акции провели, несмотря на военное положение и непрекращающуюся мобилизацию. "Практически любой присутствующий на митинге мужчина может быть передан ТЦК полицией. Поиск способов избежать данного исхода превзошел ожидания. На акцию пришли те, кто мобилизации не подлежат: ветераны и инвалиды ВСУ, которые больше других прочувствовали, чего стоит политика нынешней власти", — отметили в подполье. Протесты начались в том числе из-за роста коррупции в стране и беззакония в отношении военнослужащих и их семей."Всем известны случаи, когда погибших или попавших в плен военнослужащих намеренно указывают "без вести пропавшими", чтобы не выплачивать их семьям компенсации", — подчеркнул подпольщик. Протест на майданеВ среду митингующие на майдане в центре Киева призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине, такое большое число протестующих собралось впервые за очень долгое время.Манифестанты потребовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. Они также обратились к Трампу, поскольку считают, что киевский режим не слышит украинский народ.Участники митинга развернули на майдане палаточный городок, но полиция снесла его и задержала многих активистов. В нарушение законов и Конституции Украины силовики избили часть из них. Демонстранты в знак протеста перекрыли движение в центре Киева.Они заявили, что перестали бояться власти и будут и дальше отстаивать свои права. В общей сложности в акциях приняли участие около тысячи человек.

https://ria.ru/20250625/lvov-2025464208.html

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html

https://ria.ru/20250623/odessa-2024976479.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины