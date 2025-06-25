https://ria.ru/20250625/uchenye-2025245296.html

В лаборатории Neiry рассказали о состоянии крыс после полета в стратосферу

В лаборатории Neiry рассказали о состоянии крыс после полета в стратосферу - РИА Новости, 25.06.2025

В лаборатории Neiry рассказали о состоянии крыс после полета в стратосферу

Крысы с вживленными нейроинтефейсами чувствуют себя хорошо после полета в стратосферу - они вернулись живыми и в удовлетворительном состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:15:00+03:00

2025-06-25T07:15:00+03:00

2025-06-25T10:39:00+03:00

наука

космос - риа наука

ярославская область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крысы с вживленными нейроинтефейсами чувствуют себя хорошо после полета в стратосферу - они вернулись живыми и в удовлетворительном состоянии, рассказали РИА Новости в российской биотех-лаборатории Neiry В июне российские ученые из биотех-лаборатории Neiry отправили в стратосферу пять крыс с вживленными нейроимплантами, чтобы проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к таким условиям. Запуск прошел ранним утром в Ярославской области, полет продлился 1,5 часа. "Эксперимент прошел успешно, жизненные показатели крыс в норме. На борту было 5 крыс с вживленными в мозг инвазивными нейроинтерфейсами. Все крысы вернулись живыми и в удовлетворительном состоянии", - сказали в компании. После приземления крысы отправились в лабораторию Института искусственного интеллекта МГУ - там ученые оценили состояние мозга и инвазивного нейроимпланта. На следующий день грызуны вернулись к привычному образу жизни и вели себя спокойно. Как объяснил профессор МГУ, консультант Neiry Михаил Лебедев, после того, как нейротехнологии покажут надежную работу в стратосфере, можно будет тестировать взаимодействие между биологическим мозгом и искусственным интеллектом в космосе. Такой вариант использования откроет для человечества отдельные виды "нейропластичности", недоступные на Земле. "Например, Пифия (крыса с нейроимплантом - ред.) может научиться чему-то новому при нулевой гравитации и в результате получит новые нейрональные репрезентации, переобучит нервную систему. Это позволит нам узнать, как нервная система может работать в космосе в синергии с искусственным интеллектом", - добавил Лебедев. Он отметил, что в будущем комплексы, в которых соединен биологический мозг и ИИ, смогут решать много задач, в том числе управлять в том числе космическими аппаратами, которыми пользуются биологические существа.

https://ria.ru/20250516/avstraliya-2017256670.html

https://ria.ru/20241107/krysy-1982337377.html

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космос - риа наука, ярославская область, земля, михаил лебедев