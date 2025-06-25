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ЦРУ имеет разведданные о серьезных повреждениях иранских ядерных объектов
ЦРУ имеет разведданные о серьезных повреждениях иранских ядерных объектов - РИА Новости, 25.06.2025
ЦРУ имеет разведданные о серьезных повреждениях иранских ядерных объектов
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что у ведомства есть "достоверные разведданные" о том, что в результате ударов США ядерная программа Ирана "серьезно... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:40:00+03:00
2025-06-25T23:40:00+03:00
2025-06-25T23:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что у ведомства есть "достоверные разведданные" о том, что в результате ударов США ядерная программа Ирана "серьезно пострадала", а также были получены новые разведданные, якобы подтверждающие, что Ирану потребуются годы на восстановление ядерных объектов.Произошло это на фоне сообщений в прессе о том, что у Вашингтона не получилось разрушить иранские ядерные объекты."ЦРУ может подтвердить, что совокупность достоверных разведданных указывает на то, что ядерная программа Ирана серьезно пострадала от недавних целенаправленных ударов. Это включает в себя новые разведданные из исторически надежного и точного источника/метода о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и на их восстановление потребуется много лет", - говорится в заявлении Рэтклиффа.Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и что, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки.
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в мире, иран, вашингтон (штат), пит хегсет, стив уиткофф, сша, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
В мире, Иран, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Стив Уиткофф, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
ЦРУ имеет разведданные о серьезных повреждениях иранских ядерных объектов
ЦРУ: Ирану потребуются годы на восстановление ядерных объектов