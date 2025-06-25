Эксперт объяснил падение цен на кофе в мире хорошей погодой
Экономист Смирнов: цены на кофе упали из-за хорошей погоды в Бразилии и Вьетнаме
Кофейные зерна после процесса обжарки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Цены на кофе в мире снизились из-за хорошей погоды в Бразилии и Вьетнаме, ключевых странах-производителях, а также сравнительно низкого спроса на мировых биржах и уменьшения рисков торговых войн, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
По данным биржи ICE, биржевые цены на арабику в мире во вторник упали на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2024 года – 6856 долларов за тонну. При этом цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста уменьшилась во вторник на 5,63%, до 3634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года.
"Ключевой причиной снижения цен стало улучшение прогнозов по урожаю кофе в Бразилии — крупнейшем мировом производителе, обеспечивающем около 40% глобальных поставок. Там сообщили о стабильном ходе сбора урожая, что снизило опасения относительно дефицита предложения", - отмечает эксперт.
Это произошло на фоне улучшения погодных условий. Так, в бразильском штате Минас-Жерайс, в котором собирают примерно половину всех кофейных зерен в стране, за неделю, закончившуюся 14 июня, выпало 10,6 мм осадков, что составляет 131% от исторической нормы для этого времени года. Эти дожди снизили опасения по поводу засухи, которая ранее угрожала урожаю.
Кроме того, отмечает аналитик, во Вьетнаме, крупнейшем производителе робусты, также прогнозируются ежедневные осадки в течение следующей недели в Центральном нагорье, главном регионе производства кофе.
Другая причина - снижение рисков торговых войн. "Угрозы введения дополнительных пошлин США на колумбийский кофе ослабли, что снизило геополитические риски для рынка", - добавил аналитик. Президент США Дональд Трамп в начале апреля ввел против Колумбии, второго основного поставщика кофе в Штаты, пошлины на импорт в 10%, однако затем поставил их на паузу.
Также он считает, что сказалось увеличение складских запасов: согласно данным биржи ICE, запасы арабики выросли до 860 тысяч мешков — это близко к максимумам за 4,5 месяца, запасы робусты достигли максимума за месяц. "Наконец, коррекция спроса и рыночная реакция. Экстремально высокие цены первой половины 2025 года привели к значительному сокращению спроса. В том же ключе действует фиксация прибыли после перегрева рынка", - заключил Смирнов.