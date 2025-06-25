https://ria.ru/20250625/tsentry-2025303134.html

Песков рассказал о работе по созданию культурно-образовательных центров

Песков рассказал о работе по созданию культурно-образовательных центров - РИА Новости, 25.06.2025

Песков рассказал о работе по созданию культурно-образовательных центров

Президент России Владимир Путин держит под контролем работу по созданию культурно-образовательных и музейных центров в регионах, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:31:00+03:00

2025-06-25T12:31:00+03:00

2025-06-25T12:31:00+03:00

культура

россия

дмитрий песков

севастополь

владимир путин

приморский край

марат хуснуллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под контролем работу по созданию культурно-образовательных и музейных центров в регионах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в среду проведет совещание о ходе создания в РФ культурно-образовательных и музейных комплексов. Совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили в Кремле накануне, с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Также губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах. "Тема действительно инициирована президентом, очень объемные работы ведутся, важны для регионов. Президент традиционно держит эту тему под своим контролем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html

россия

севастополь

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, севастополь, владимир путин, приморский край, марат хуснуллин