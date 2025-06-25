https://ria.ru/20250625/tsentry-2025303134.html
Песков рассказал о работе по созданию культурно-образовательных центров
Песков рассказал о работе по созданию культурно-образовательных центров - РИА Новости, 25.06.2025
Песков рассказал о работе по созданию культурно-образовательных центров
Президент России Владимир Путин держит под контролем работу по созданию культурно-образовательных и музейных центров в регионах, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:31:00+03:00
2025-06-25T12:31:00+03:00
2025-06-25T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под контролем работу по созданию культурно-образовательных и музейных центров в регионах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в среду проведет совещание о ходе создания в РФ культурно-образовательных и музейных комплексов. Совещание пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили в Кремле накануне, с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Также губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах. "Тема действительно инициирована президентом, очень объемные работы ведутся, важны для регионов. Президент традиционно держит эту тему под своим контролем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html
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россия, дмитрий песков, севастополь, владимир путин, приморский край, марат хуснуллин
Культура, Россия, Дмитрий Песков, Севастополь, Владимир Путин, Приморский край, Марат Хуснуллин
Песков рассказал о работе по созданию культурно-образовательных центров
Песков: Путин контролирует работу по созданию культурно-образовательных центров