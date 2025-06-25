https://ria.ru/20250625/tsb-2025259774.html

Решетников выразил надежду на смягчение ЦБ денежно-кредитной политики

Решетников выразил надежду на смягчение ЦБ денежно-кредитной политики - РИА Новости, 25.06.2025

Решетников выразил надежду на смягчение ЦБ денежно-кредитной политики

Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:48:00+03:00

2025-06-25T09:48:00+03:00

2025-06-25T09:52:00+03:00

экономика

максим решетников

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий.Он отметил, что инфляция в РФ замедляется."Это дало возможность Центральному банку приступить к снижению ключевой ставки. Мы рассчитываем, эта политика дальше будет продолжена в логике дальнейшего смягчения ДКП", - сказал Решетников.Он подчеркнул, что несмотря на ограничения, ВВП России в последние два года рос темпами выше 4%, инвестиционная активность в последние четыре года находилась на рекордных уровнях. Сохраняется макроэкономическая стабильность.

https://ria.ru/20250624/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)