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Решетников выразил надежду на смягчение ЦБ денежно-кредитной политики - РИА Новости, 25.06.2025
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09:48 25.06.2025 (обновлено: 09:52 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tsb-2025259774.html
Решетников выразил надежду на смягчение ЦБ денежно-кредитной политики
Решетников выразил надежду на смягчение ЦБ денежно-кредитной политики - РИА Новости, 25.06.2025
Решетников выразил надежду на смягчение ЦБ денежно-кредитной политики
Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:48:00+03:00
2025-06-25T09:52:00+03:00
экономика
максим решетников
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий.Он отметил, что инфляция в РФ замедляется."Это дало возможность Центральному банку приступить к снижению ключевой ставки. Мы рассчитываем, эта политика дальше будет продолжена в логике дальнейшего смягчения ДКП", - сказал Решетников.Он подчеркнул, что несмотря на ограничения, ВВП России в последние два года рос темпами выше 4%, инвестиционная активность в последние четыре года находилась на рекордных уровнях. Сохраняется макроэкономическая стабильность.
https://ria.ru/20250624/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Максим Решетников, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников выразил надежду на смягчение ЦБ денежно-кредитной политики

Решетников выразил надежду, что ЦБ продолжит курс на смягчение ДКП

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает, что Банк России будет и дальше идти в логике смягчения денежно-кредитной политики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с главами иностранных дипмиссий.
Он отметил, что инфляция в РФ замедляется.
"Это дало возможность Центральному банку приступить к снижению ключевой ставки. Мы рассчитываем, эта политика дальше будет продолжена в логике дальнейшего смягчения ДКП", - сказал Решетников.
Он подчеркнул, что несмотря на ограничения, ВВП России в последние два года рос темпами выше 4%, инвестиционная активность в последние четыре года находилась на рекордных уровнях. Сохраняется макроэкономическая стабильность.
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Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
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ЭкономикаМаксим РешетниковРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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