https://ria.ru/20250625/trud-2025352306.html
Культурным центрам нужны люди, преданные своему делу, заявил Путин
Культурным центрам нужны люди, преданные своему делу, заявил Путин - РИА Новости, 25.06.2025
Культурным центрам нужны люди, преданные своему делу, заявил Путин
Культурным центрам нужны люди, преданные своему делу, для этого необходимо предлагать привлекательные условия труда, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:19:00+03:00
2025-06-25T15:19:00+03:00
2025-06-25T15:19:00+03:00
культура
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владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн - РИА Новости. Культурным центрам нужны люди, преданные своему делу, для этого необходимо предлагать привлекательные условия труда, заявил президент России Владимир Путин. "Поэтому одновременно со скорейшим завершением строительства необходимо решать кадровые вопросы, формировать творческие коллективы для новых музеев, театров и учебных центров. Здесь требуются специалисты, которые обладают высокой квалификацией, которые готовы сами развиваться, использовать в работе самые современные методики и походы. И, конечно, это должны быть люди, преданные своему делу. Чтобы собрать такие команды, нужно предлагать привлекательные, достойные условия труда, решать жилищные вопросы, об этом также хотел бы сегодня поговорить", - сказал Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов.
https://ria.ru/20250625/putin-2025346830.html
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Культурным центрам нужны люди, преданные своему делу, заявил Путин
Путин призвал создать привлекательные условия труда в культурных центрах