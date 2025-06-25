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Трампу предложили договориться по иску к CBS, пишет WSJ - РИА Новости, 25.06.2025
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23:47 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tramp-2025468527.html
Трампу предложили договориться по иску к CBS, пишет WSJ
Трампу предложили договориться по иску к CBS, пишет WSJ - РИА Новости, 25.06.2025
Трампу предложили договориться по иску к CBS, пишет WSJ
Медиатор предложил урегулировать иск президента США Дональда Трампа в отношении компании Paramount - собственницы телеканала CBS News, договорившись на сумме в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:47:00+03:00
2025-06-25T23:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Медиатор предложил урегулировать иск президента США Дональда Трампа в отношении компании Paramount - собственницы телеканала CBS News, договорившись на сумме в 20 миллионов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В ноябре, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS News иск на 10 миллиардов долларов и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис. Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до 20 миллиардов долларов. "Медиатор предложил президенту Трампу и компании Paramount Global урегулировать за 20 миллионов долларов его иск по поводу интервью в программе "60 минут" телеканала CBS News с бывшим вице-президентом Камалой Харрис", - говорится в публикации. По информации источников Wall Street Journal, в данную сумму должно войти пожертвование размере 17 миллионов долларов в президентский фонд или музей Трампа, покрытие стоимости юридических услуг и транслирование в эфире принадлежащих Paramount медиа роликов по тематике борьбы с антисемитизмом. По данным газеты, на протяжении нескольких месяцев стороны не могут договориться по сумме компенсации. "После того, как весной этого года компания Paramount, которой принадлежит CBS News, прибегла к процедуре медиации, она уже несколько недель находится в тупиковой ситуации с адвокатами Трампа. Компания предложила 15 миллионов долларов для урегулирования иска, но Трамп хотел получить более 25 миллионов долларов", - сообщает Wall Street Journal. В публикации отмечается, что переговоры все еще ведутся, а их результат неясен. Иск Трампа в отношении CBS News был подан в штате Техас, в нем говорится о нарушении телеканалом местного закона. Республиканец утверждает, что интервью было отредактировано в пользу Харрис, чтобы скрыть ее "плохой и некомпетентный ответ".
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в мире, технологии, сша, техас, дональд трамп, камала харрис
В мире, Технологии, США, Техас, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трампу предложили договориться по иску к CBS, пишет WSJ

WSJ: медиатор предложил Трампу урегулировать иск к Paramount за $20 миллионов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Медиатор предложил урегулировать иск президента США Дональда Трампа в отношении компании Paramount - собственницы телеканала CBS News, договорившись на сумме в 20 миллионов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В ноябре, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS News иск на 10 миллиардов долларов и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис. Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до 20 миллиардов долларов.
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"Медиатор предложил президенту Трампу и компании Paramount Global урегулировать за 20 миллионов долларов его иск по поводу интервью в программе "60 минут" телеканала CBS News с бывшим вице-президентом Камалой Харрис", - говорится в публикации.
По информации источников Wall Street Journal, в данную сумму должно войти пожертвование размере 17 миллионов долларов в президентский фонд или музей Трампа, покрытие стоимости юридических услуг и транслирование в эфире принадлежащих Paramount медиа роликов по тематике борьбы с антисемитизмом.
По данным газеты, на протяжении нескольких месяцев стороны не могут договориться по сумме компенсации.
"После того, как весной этого года компания Paramount, которой принадлежит CBS News, прибегла к процедуре медиации, она уже несколько недель находится в тупиковой ситуации с адвокатами Трампа. Компания предложила 15 миллионов долларов для урегулирования иска, но Трамп хотел получить более 25 миллионов долларов", - сообщает Wall Street Journal.
В публикации отмечается, что переговоры все еще ведутся, а их результат неясен.
Иск Трампа в отношении CBS News был подан в штате Техас, в нем говорится о нарушении телеканалом местного закона. Республиканец утверждает, что интервью было отредактировано в пользу Харрис, чтобы скрыть ее "плохой и некомпетентный ответ".
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