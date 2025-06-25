https://ria.ru/20250625/tramp-2025466510.html
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом
Президент США Дональд Трамп подверг критике кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани после уверенного лидерства последнего на праймериз Демпартии, окрестив... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:22:00+03:00
2025-06-25T23:22:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг критике кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани после уверенного лидерства последнего на праймериз Демпартии, окрестив его "не очень умным" безумным коммунистом. Зохран Мамдани в ночь на среду неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо). При этом в городе используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. "Наконец-то это произошло, демократы перешли черту. Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что победил на праймериз Демпартии и вот-вот станет мэром. У нас и раньше были радикальные леваки, но это становится немного нелепым", - написал президент США в соцсети Truth Social. Кандидат в мэры Нью-Йорка, по заверению президента США, "не очень умный" и выглядит "ужасно". Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на этом посту.
https://ria.ru/20250623/tramp-2024185102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), дональд трамп, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Нью-Йорк (город), Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани безумным коммунистом