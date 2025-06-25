Трамп призвал уничтожить "Голос Америки"*
Трамп назвал радио "Голос Америки" полной катастрофой и призвал его уничтожить
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал сеть радиостанций "Голос Америки"* "полной катастрофой" и призвал своих однопартийцев в конгрессе окончательно ее уничтожить.
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"Зачем республиканцу хотеть, чтобы "рупор" демократов, "Голос Америки"* (VOA), продолжал существовать? Это полная, левацкая катастрофа - ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
Более 600 сотрудников радиостанции "Голос Америки"* на прошлой неделе получили от властей США уведомления о том, что их увольняют, сообщала газета New York Times.
* Признано в России СМИ-иноагентом
** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
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16 марта, 02:34