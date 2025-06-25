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Трамп призвал уничтожить "Голос Америки"* - РИА Новости, 25.06.2025
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23:07 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tramp-2025465648.html
Трамп призвал уничтожить "Голос Америки"*
Трамп призвал уничтожить "Голос Америки"* - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп призвал уничтожить "Голос Америки"*
Президент США Дональд Трамп назвал сеть радиостанций "Голос Америки"* "полной катастрофой" и призвал своих однопартийцев в конгрессе окончательно ее уничтожить. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:07:00+03:00
2025-06-25T23:07:00+03:00
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дональд трамп
голос америки (радиостанция)
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал сеть радиостанций "Голос Америки"* "полной катастрофой" и призвал своих однопартийцев в конгрессе окончательно ее уничтожить. &quot;Зачем республиканцу хотеть, чтобы &quot;рупор&quot; демократов, &quot;Голос Америки&quot;* (VOA), продолжал существовать? Это полная, левацкая катастрофа - ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!&quot; - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. Более 600 сотрудников радиостанции "Голос Америки"* на прошлой неделе получили от властей США уведомления о том, что их увольняют, сообщала газета New York Times.* Признано в России СМИ-иноагентом** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
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в мире, сша, россия, дональд трамп, голос америки (радиостанция)
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Голос Америки (радиостанция)
Трамп призвал уничтожить "Голос Америки"*

Трамп назвал радио "Голос Америки" полной катастрофой и призвал его уничтожить

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал сеть радиостанций "Голос Америки"* "полной катастрофой" и призвал своих однопартийцев в конгрессе окончательно ее уничтожить.
«

"Зачем республиканцу хотеть, чтобы "рупор" демократов, "Голос Америки"* (VOA), продолжал существовать? Это полная, левацкая катастрофа - ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
Более 600 сотрудников радиостанции "Голос Америки"* на прошлой неделе получили от властей США уведомления о том, что их увольняют, сообщала газета New York Times.
* Признано в России СМИ-иноагентом
** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки* в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Директор "Голоса Америки"* заявил, что СМИ замолкает
16 марта, 02:34
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампГолос Америки (радиостанция)
 
 
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