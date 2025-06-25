https://ria.ru/20250625/tramp-2025465648.html

Трамп призвал уничтожить "Голос Америки"*

Трамп призвал уничтожить "Голос Америки"* - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп призвал уничтожить "Голос Америки"*

Президент США Дональд Трамп назвал сеть радиостанций "Голос Америки"* "полной катастрофой" и призвал своих однопартийцев в конгрессе окончательно ее уничтожить. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T23:07:00+03:00

2025-06-25T23:07:00+03:00

2025-06-25T23:07:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

голос америки (радиостанция)

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал сеть радиостанций "Голос Америки"* "полной катастрофой" и призвал своих однопартийцев в конгрессе окончательно ее уничтожить. "Зачем республиканцу хотеть, чтобы "рупор" демократов, "Голос Америки"* (VOA), продолжал существовать? Это полная, левацкая катастрофа - ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. Более 600 сотрудников радиостанции "Голос Америки"* на прошлой неделе получили от властей США уведомления о том, что их увольняют, сообщала газета New York Times.* Признано в России СМИ-иноагентом** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией

https://ria.ru/20250316/ssha-2005265854.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, россия, дональд трамп, голос америки (радиостанция)