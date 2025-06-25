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Трамп хочет ограничить конгрессу доступ к секретной информации, пишет Axios - РИА Новости, 25.06.2025
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22:27 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tramp-2025462186.html
Трамп хочет ограничить конгрессу доступ к секретной информации, пишет Axios
Трамп хочет ограничить конгрессу доступ к секретной информации, пишет Axios - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп хочет ограничить конгрессу доступ к секретной информации, пишет Axios
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить объемы передаваемой в конгресс секретной информации после того, как произошла утечка данных о... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:27:00+03:00
2025-06-25T22:27:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
стив уиткофф
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить объемы передаваемой в конгресс секретной информации после того, как произошла утечка данных о результатах ударов вооруженных сил США по объектам иранской ядерной программы, сообщает портал Axios. "Администрация Трампа планирует ограничить предоставление секретной информации конгрессу после утечки внутренней аналитики, согласно которой субботние бомбардировки ядерных объектов Ирана были не столь успешными, как утверждал президент Трамп", - передает Axios со ссылкой на несколько источников. Также портал отмечает, что демократическая оппозиция уже выражала недовольство отказом Белого дома проинформировать некоторых конгрессменов о намерении нанести удар по Ирану, а планы Трампа по дальнейшему ограничению доступа Конгресса к секретным данным вероятно спровоцируют очередную волну критики. Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке, американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
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иран
сша
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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, пит хегсет, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп хочет ограничить конгрессу доступ к секретной информации, пишет Axios

Axios: администрация Трампа хочет ограничить доступ конгрессу к секретным данным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить объемы передаваемой в конгресс секретной информации после того, как произошла утечка данных о результатах ударов вооруженных сил США по объектам иранской ядерной программы, сообщает портал Axios.
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"Администрация Трампа планирует ограничить предоставление секретной информации конгрессу после утечки внутренней аналитики, согласно которой субботние бомбардировки ядерных объектов Ирана были не столь успешными, как утверждал президент Трамп", - передает Axios со ссылкой на несколько источников.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
22 июня, 05:52
Также портал отмечает, что демократическая оппозиция уже выражала недовольство отказом Белого дома проинформировать некоторых конгрессменов о намерении нанести удар по Ирану, а планы Трампа по дальнейшему ограничению доступа Конгресса к секретным данным вероятно спровоцируют очередную волну критики.
Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке, американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.
Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ФБР расследует утечку засекреченных данных об ударах США по Ирану
Вчера, 21:46
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампСтив УиткоффПит ХегсетМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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