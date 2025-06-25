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Трамп призвал уволить "как собаку" журналистку за слова об Иране - РИА Новости, 25.06.2025
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21:35 25.06.2025 (обновлено: 21:56 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025457437.html
Трамп призвал уволить "как собаку" журналистку за слова об Иране
Трамп призвал уволить "как собаку" журналистку за слова об Иране - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп призвал уволить "как собаку" журналистку за слова об Иране
Президент США Дональд Трамп в среду призвал телеканал CNN "как собаку" уволить журналистку Наташу Бертран, освещающую вопросы национальной безопасности, за... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:35:00+03:00
2025-06-25T21:56:00+03:00
в мире
министерство обороны сша
дональд трамп
иран
сша
ближний восток
хантер байден
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду призвал телеканал CNN "как собаку" уволить журналистку Наташу Бертран, освещающую вопросы национальной безопасности, за репортаж о том, что США своими ударами не смогли уничтожить ядерную программу Ирана."Наташу Бертран следует уволить из CNN! Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать "как собаку". Она солгала об истории "ноутбука из ада" (имеется в виду компьютер Хантера Байдена - ред.), а теперь она солгала в истории ядерных объектов, пытаясь уничтожить наших пилотов "Патриотов", выставив их в плохом свете, когда на самом деле они проделали отличную работу и попали в "золотую жилу" — полное уничтожение!" - написал он своей соцсети Truth Social.Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке, американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/tramp-2025432719.html
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иран
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в мире, министерство обороны сша, дональд трамп, иран, сша, ближний восток, хантер байден, стив уиткофф, патриот
В мире, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Иран, США, Ближний Восток, Хантер Байден, Стив Уиткофф, Патриот
Трамп призвал уволить "как собаку" журналистку за слова об Иране

Трамп призвал уволить как собаку журналистку за слова о ядерной программе Ирана

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду призвал телеканал CNN "как собаку" уволить журналистку Наташу Бертран, освещающую вопросы национальной безопасности, за репортаж о том, что США своими ударами не смогли уничтожить ядерную программу Ирана.
"Наташу Бертран следует уволить из CNN! Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать "как собаку". Она солгала об истории "ноутбука из ада" (имеется в виду компьютер Хантера Байдена - ред.), а теперь она солгала в истории ядерных объектов, пытаясь уничтожить наших пилотов "Патриотов", выставив их в плохом свете, когда на самом деле они проделали отличную работу и попали в "золотую жилу" — полное уничтожение!" - написал он своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Британии рассказали, почему Трамп ввязался в конфликт с Ираном
Вчера, 18:43
Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке, американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп рассказал, справились бы "дети из НАТО" без помощи США
Вчера, 21:26
 
В миреМинистерство обороны СШАДональд ТрампИранСШАБлижний ВостокХантер БайденСтив УиткоффПатриот
 
 
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