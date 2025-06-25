https://ria.ru/20250625/tramp-2025456939.html
Трамп рассказал, справились бы "дети из НАТО" без помощи США
Трамп рассказал, справились бы "дети из НАТО" без помощи США - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп рассказал, справились бы "дети из НАТО" без помощи США
Американский президент Дональд Трамп назвал США "крутейшим в мире" государством, а на настойчивые вопросы журналистки о том, справились бы "дети из НАТО" без... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:26:00+03:00
2025-06-25T21:26:00+03:00
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал США "крутейшим в мире" государством, а на настойчивые вопросы журналистки о том, справились бы "дети из НАТО" без Вашингтона, ответил, что без "папочки" сначала было бы трудно, но такая ситуация не возникнет после повышения расходов на оборону, о котором стороны договорились на саммите альянса. "Я думаю, им понадобится помощь в самом начале, я думаю, у них получится", - заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. Президент США выразил уверенность в том, что Штаты останутся в альянсе после договоренности о повышении расходов на оборону, которая пойдет на пользу НАТО, и государства-участники это поймут. "И они будут помнить этот день, и это большой день для НАТО", - сказал Трамп. Журналистка попросила его оценить высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что "папочке" иногда приходится резко выражаться. "Думаю, я ему нравлюсь. Если нет, я дам вам знать. Я вернусь и ударю сильно", - сказал президент США. Похожую фразу - Hit him hard - Трамп обычно использует для описания любых своих жестких действий в экономике и международных отношениях. Журналистка спросила, воспринимает ли американский лидер членов альянса как младших, хотя Трамп ранее на встрече с Рютте говорил о "детях, дерущихся на Ближнем Востоке". "Он (Рютте - ред.) делает это с большим чувством: "Вы мой папочка", - с улыбкой "процитировал" Трамп генсека НАТО. Президент США добавил, что руководство неназванных стран признавалось ему в том, что их правительства хотели повысить расходы на оборону, но без США этого бы не произошло.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003516565.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк рютте, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп рассказал, справились бы "дети из НАТО" без помощи США
Трамп заявил, что дети из НАТО не справились бы без папочки из США
ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал США "крутейшим в мире" государством, а на настойчивые вопросы журналистки о том, справились бы "дети из НАТО" без Вашингтона, ответил, что без "папочки" сначала было бы трудно, но такая ситуация не возникнет после повышения расходов на оборону, о котором стороны договорились на саммите альянса.
"Я думаю, им понадобится помощь в самом начале, я думаю, у них получится", - заявил Трамп
на пресс-конференции в Вашингтоне
.
Президент США
выразил уверенность в том, что Штаты останутся в альянсе после договоренности о повышении расходов на оборону, которая пойдет на пользу НАТО
, и государства-участники это поймут.
"И они будут помнить этот день, и это большой день для НАТО", - сказал Трамп.
Журналистка попросила его оценить высказывание генсека НАТО Марка Рютте
о том, что "папочке" иногда приходится резко выражаться.
"Думаю, я ему нравлюсь. Если нет, я дам вам знать. Я вернусь и ударю сильно", - сказал президент США.
Похожую фразу - Hit him hard - Трамп обычно использует для описания любых своих жестких действий в экономике и международных отношениях.
Журналистка спросила, воспринимает ли американский лидер членов альянса как младших, хотя Трамп ранее на встрече с Рютте говорил о "детях, дерущихся на Ближнем Востоке".
"Он (Рютте - ред.) делает это с большим чувством: "Вы мой папочка", - с улыбкой "процитировал" Трамп генсека НАТО.
Президент США добавил, что руководство неназванных стран признавалось ему в том, что их правительства хотели повысить расходы на оборону, но без США этого бы не произошло.