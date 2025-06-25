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СМИ раскрыли, на что ЕС и НАТО пошли ради Трампа - РИА Новости, 25.06.2025
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20:02 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tramp-2025446516.html
СМИ раскрыли, на что ЕС и НАТО пошли ради Трампа
СМИ раскрыли, на что ЕС и НАТО пошли ради Трампа - РИА Новости, 25.06.2025
СМИ раскрыли, на что ЕС и НАТО пошли ради Трампа
Европейские лидеры готовы терпеть выходки президента США Дональда Трампа ради сохранения поддержки с его стороны, передает Bloomberg. РИА Новости, 25.06.2025
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в мире
сша
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иран
дональд трамп
марк рютте
нато
евросоюз
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Европейские лидеры готовы терпеть выходки президента США Дональда Трампа ради сохранения поддержки с его стороны, передает Bloomberg."Его встретили как героя несмотря на то, что он неустанно ругал, унижал и ставил под сомнение эффективность Североатлантического альянса и европейских союзников. &lt;…&gt; Это, видимо, называют политикой. Тем, что европейцы считают необходимым сделать для сохранения альянса, в котором на США приходится 70% возможностей", — говорится в материале.Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главу Белого дома папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля.Американский лидер охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех".Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025434553.html
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в мире, сша, гаага, иран, дональд трамп, марк рютте, нато, евросоюз
В мире, США, Гаага, Иран, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз
СМИ раскрыли, на что ЕС и НАТО пошли ради Трампа

Bloomberg: лидеры ЕС и НАТО пошли на унижения и оскорбления ради Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Европейские лидеры готовы терпеть выходки президента США Дональда Трампа ради сохранения поддержки с его стороны, передает Bloomberg.
"Его встретили как героя несмотря на то, что он неустанно ругал, унижал и ставил под сомнение эффективность Североатлантического альянса и европейских союзников. <…> Это, видимо, называют политикой. Тем, что европейцы считают необходимым сделать для сохранения альянса, в котором на США приходится 70% возможностей", — говорится в материале.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Депутат Рады раскрыл, как Зеленский опозорился после встречи с Трампом
Вчера, 18:51
Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главу Белого дома папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля.
Американский лидер охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех".
Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским
Вчера, 17:42
 
В миреСШАГаагаИранДональд ТрампМарк РюттеНАТОЕвросоюз
 
 
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